Por falta de visas de trabajo, Miguel Bosé cancela concierto en Nueva York

El cantante español Miguel Bosé informó que canceló un concierto que daría en Nueva York este 2 de octubre, debido a que no cuenta con visa de trabajo expedida por el gobierno de Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el músico informó que el show no se llevaría a cabo pese a los esfuerzos para que él y su equipo de trabajo pudieran recibir la documentación para ingresar al país.

«Escucharán muchas razones y leerán muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de Estados Unidos no llegaron a tiempo a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas», se informó.

El cantante de «Amante bandido» afirmó en el mismo comunicado que ni él ni su equipo tiene qué ver con la cancelación del concierto que se iba a realizar en The Theatre at Madison Square Garden.

Pese a lo anterior, el músico pidió disculpas por los contratiempos a los fanáticos que acudirían al concierto, así como por la decepción de la noticia.

«Estamos buscando nueva fecha para retomarlo y en cuanto se sepa, será comunicada», señaló el escrito.