Poncho Herrera toma el rol de conductor en la nueva travesía de ‘Destino Soñado’

Platicamos con el actor, quien ahora se sumerge como host en el reality ‘Destino Soñado: Un viaje sorpresa’.

A Alfonso Herrera lo conocemos por su trayectoria como actor, cantante y productor. Sin embargo, ahora inicia una nueva etapa en su carrera como conductor del programa Destino Soñado: Un viaje sorpresa, donde Paulina Rubio, Karla Souza, Melissa Joan Hart y Tony Dalton vivirán una aventura paradisíaca en Xcaret, revelando su lado más personal.

Poncho Herrera como conductor de ‘Destino Soñado’

Alfonso Herrera enfrenta una nueva faceta en su carrera: la de conductor, en Destino Soñado: Un viaje sorpresa.

En este nuevo proyecto grabado en el paraíso natural de Xcaret, Poncho guía a celebridades como Paulina Rubio, Karla Souza, Melissa Joan Hart y Tony Dalton en un viaje íntimo y reflexivo, en el que cada invitado comparte aspectos muy personales de su vida.

Sobre esta nueva faceta como host, Poncho nos cuenta que fue una experiencia «muy enriquecedora», especialmente por la conexión que logró establecer con cada uno de los invitados: “Fue muy interesante porque fue conectar con un compañero al que le tengo mucho cariño, a quien admiro profundamente, como es Tony, con quien inicié mi carrera casi al mismo tiempo», señala.

Poncho Herrera y Tony Dalton en ‘Destino Soñado’ (Cortesía)

Asimismo, el actor señala que tuvo la oportunidad de trabajar junto a «mujeres que admiro mucho», las cuales han tenido «trayectorias impresionantes».

«Tener la posibilidad de conectar con ellas y con Tony fue algo que disfruté enormemente”, dice. Además, destaca que fue un ejercicio de escucha y una oportunidad para hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de su profesión, en condiciones laborales inmejorables.

Tony Dalton (Cortesía)

El ambiente de Xcaret tomó un rol importante

El entorno natural de Xcaret (lugar que fue el protagonista del reality) también jugó un papel clave para lograr un ambiente relajado y de confianza entre los participantes: “Hay un lubricante natural para que todo fluya mejor. Todos estábamos mucho más relajados, y eso se nota. Cada quien lo disfrutó a su manera”, explica Poncho.

Aquella atmósfera tan cálida permitió que las conversaciones fluyeran con honestidad y profundidad. Con Tony, por ejemplo, rememoraron anécdotas de los inicios de sus carreras en los años 2000. Con Paulina, a quien no conocía, quedó sorprendido por su autenticidad y sentido del humor, cualidades que, según él, la han llevado muy lejos.

Paulina Rubio en ‘Destino Soñado’ (Cortesía)

De Karla destaca su profesionalismo y la admiración que le tiene desde hace años. Y con Melissa se dio una conexión especial desde el primer momento: “Ella me dijo que sabía que yo había hecho un proyecto juvenil que fue muy exitoso, parecido a lo que ella vivió con Sabrina. Conectamos desde un lugar muy interesante”.

Karla Souza y Poncho Herrera en ‘Destino Soñado’ (ADRIANO)

‘Destino Soñado’, un reality de reflexión

A lo largo de la grabación, Alfonso también vivió un proceso personal de reflexión. Escuchar las historias de sus invitados lo llevó a pensar en la suya propia, en la importancia de la paciencia en su profesión, y en aquellas personas a quienes aún les debe un agradecimiento. “Fue muy lindo porque se abrieron de una manera generosa, hablaron de personas que han sido clave en su vida, en su carrera. Y eso me hizo preguntarme a quién le tengo que agradecer, qué abrazo no he dado, qué palabra no he dicho”.

Finalmente, Herrera espera que el público disfrute del programa tanto como él lo hizo al grabarlo. “Lo más importante es que se diviertan. Cuidamos mucho cada detalle para que fuera una experiencia inolvidable, tanto para los invitados como para quienes nos vean. Ese es el objetivo: que al conectar con las historias de otros, también conectemos con las nuestras”.