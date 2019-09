“Pogo el payaso”, el asesino serial en el que Stephen King se inspiró para crear a Pennywise

La coulrofobia, esto es, el miedo a los payasos, podría no tener justificación lógica de no ser por el terrible imaginario construido alrededor de los arlequines. Algo a lo que ha contribuido especialmente Stephen King con Pennywise, el escalofriante payaso de It, que, para más inri, puede transformarse a su antojo en los terrores más primitivos de cualquier persona.

La encarnación de este mal traspasó las hojas de la novela de King para llegar, primero, a la pequeña pantalla, y, ahora, a los cines de la mano de Andy Muschietti. Eso sí, el payaso que aterroriza al Club de los Perdedores, de vuelta en It: Chapter 2, proviene de una historia real de la que Stephen King se inspiró para el terrible personaje.

Esta es la de John Wayne Gacy, más conocido como “Pogo el Payaso“, un asesino en serie que conmocionó a los Estados Unidos durante los años setenta. Gacy, que no tuvo una juventud precisamente agradable, fue arrestado y condenado por matar a 33 personas, como indican en Refinery29. Todas sus víctimas fueron adolescentes a los que solía conocer en las fiestas para las que trabajaba como payaso animador.

UN TRUCULENTO PASADO

Gacy tuvo una convulsa historia personal. Su padre abusaba de él, y le golpeaba habitualmente con un cinturón desde joven. Por ese motivo, huyó de casa en cuanto tuvo oportunidad, escapando de la tortura paterna para instalarse en Las Vegas como asistente de una funeraria.

Una noche, el joven, después de observar cómo los trabajadores de la funeraria embalsamaban los cuerpos, decidió introducirse en un ataúd con un cadáver. Estuvo allí durante un tiempo, abrazando y acariciando el cuerpo sin vida de un adolescente.

Tras abandonar con su esposa el hogar familiar y mudarse con ella a Iowa, cometió sus primeros abusos a menores, entre 1967 y 1968. Al final, terminó en prisión, aunque sólo permaneció entre rejas 10 días, pues su modélico comportamiento le valió la libertad condicional.

LA MASACRE DE POGO EL PAYASO

El terror, sin embargo, no comenzaría hasta 1972, año en el que asesinó a Timothy McCoy, un adolescente que había pasado la noche del 2 de junio en casa de Gacy, que fue violado y apuñalado por el asesino, quien enterró su cuerpo en su casa de Chicago. Pero el payaso asesino todavía no había mostrado su verdadero rostro.

Ello sucedió poco después, cuando comenzó a trabajar para animar fiestas infantiles. De tez blanca, amplia frente calva y pelo rojo como el fuego esparcido por las sienes, la forma de Pennywise estaba más definida que nunca. El fondo, por su parte, tal vez sea más maligno que el del personaje de la novela.

Hasta 1978 cometió sus fechorías impunemente bajo la careta del temible payaso. Una de las pocas personas que consiguió escapar con vida de Gacy acabó con secuelas de por vida. Entre otras, un hígado destrozado por el efecto del cloroformo o los recuerdos de las violaciones a las que lo sometió Pogo el payaso. Gacy fue detenido en 1978, acusado de 33 asesinatos -de los que sólo se encontraron 29 cuerpos- y condenado a pena de muerte. Murió en 1994 mediante una inyección letal.

Pennywise vuelve a la gran pantalla con It: Chapter 2, para concluir su particular batalla con el Club de los Perdedores. La cinta, ya en cines, está protagonizada por James McAvoy, Jessica Chastain, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean y Bill Hader. Eso sí, la historia del temible payaso podría estar lejos de acabar, pues, como reconoció su director, Andy Muschietti, hay una vasta mitología por explorar que podría conducir a una tercera entrega, algo que sólo el tiempo dirá.

Fuente: Sin Embargo