¿Poco Ortodoxa te dejó lleno de dudas? Un experto de la comunidad judía aclara algunos puntos de la serie

En un video compartido en Twitter por @CheNetlix, Emmanuel Taub, un experto en el pensamiento judío, aclaró algunos puntos acerca de las costumbres y creencias vistas en los cuatro episodios de la miniserie Poco Ortodoxa.

RIGUROSAS REGLAS

La protagonista forma parte de una comunidad denominada Satmer, un grupo jasídico que tiene pensamientos muy cerrados, este grupo fue casi aniquilado durante la Segunda Guerra Mundial, “y eso explica porque está tan presente el trauma del Holocausto”.

CORTE DE CABELLO Y PELUCAS

Una de las grandes curiosidades es que después de casarse Esty se rapó, el rapado es una costumbre de este grupo llamada “Las reglas del recato”, el cabello es sinónimo de erotismo, por lo cual deben utilizar pelucas.

Ningún hombre que no sea el marido puede tocar a una mujer “el rabino que debe iniciar las festividades del baile, para no tocarla debe agarrar una cinta, pueden no tocarse y bailar… ni siquiera la mira a los ojos”.

DORMIR EN CAMAS SEPARADAS

En la comunidad solamente tienen relaciones sexuales los viernes por la noche, además duermen en camas separadas. De acuerdo con el experto, esto se debe al inicio del “Shabat”, día sagrado.

“Toda la ortodoxia duerme en camas separadas… Estas comunidades suelen tener algunos tipos de cursos, el hombre con un rabino y la mujer con una profesora para explicarle cómo tiene que ser el sexo”, mencionó Taub.

Cabe destacar que el divorcio está permitido en el judaísmo y la insatisfacción sexual es una causa de ello, “no es un tabú el sexo, el sexo es lo que permite la reproducción”.

LA COCINA LLENA DE ALUMINIO

Dentro de las comunidades el aluminio es una forma de mostrar limpieza y de poder cocinar sobre esos lugares durante “Pesaj”, la pascua judía que es cuando se celebra la salida de los hijos de Israel, de Egipto.

EL AISLAMIENTO

El encierro es fundamental en la comunidad porque salir y conocer provocaría caer en la tentación y dejar de ser puros, por esta razón no utilizan celulares con internet.

“Los medios de comunicación, internet y la televisión son cosa que pueden llevarte a violar los preceptos”, puntualizó.

Poco Ortodoxa es una serie dramática germano-estadounidense que se inspiró en la autobiografía de Deborah Feldma y cuenta la historia de cómo una joven se liberó de una comunidad judía, es protagonizada por Shira Haas y Aaron Altaras.

Fuente: Sin Embargo