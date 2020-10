Plaza Sésamo mostrará a los niños cómo deben enfrentarse al racismo en El poder de nosotros

Plaza Sésamo siempre ha presionado para su inclusión. Ahora, a raíz del ajuste de cuentas nacional sobre la raza, se va más allá: enseñar a los niños a enfrentarse al racismo.

Sesame Workshop, la organización educativa sin fines de lucro detrás de Plaza Sésamo, transmitirá a finales de este mes el especial antirracista de media hora El poder de nosotros y espera que las familias lo vean juntas.

El especial define el racismo para los espectadores más jóvenes y muestra cómo puede ser hiriente. Insta a los niños que se enfrentan al racismo o escuchan a otra persona ser víctima de él a denunciarlo. “Cuando veas algo que no está bien, habla y di: ‘Eso está mal’ y cuéntaselo a un adulto”, aconseja Gabrielle the Muppet, de 6 años.

El especial, compuesto por pequeñas parodias y canciones en un formato similar a Zoom, se transmitirá en HBO Max y PBS Kids y se transmitirá en las estaciones de PBS a partir del 15 de octubre.

En una parodia animada, un Muppet blanco le dice a un Muppet negro que no puede vestirse como un superhéroe porque solo son blancos. Aunque herido, Black Muppet se niega a dejar de jugar a los superhéroes, diciendo que pueden venir en todos los colores. El Muppet blanco pronto se disculpa. “El racismo duele y está mal”, es el mensaje.

En la canción “¿Cómo lo sabes?” el racismo se enfrenta de frente. “Oye, Elmo, ¿cómo te sentirías si te dijera: ‘No me gustas porque no me gusta el color rojo?’”, Canta Tamir, un Muppet negro de 8 años. Elmo responde: “¡A Elmo no le importaría lo que dijeras porque Elmo está orgulloso, orgulloso de ser rojo!” Concluye con las líneas: “Habla. Di algo. No te rindas “.

“Creemos que este momento requiere una discusión directa sobre el racismo para ayudar a los niños a comprender los problemas y enseñarles que nunca son demasiado pequeños para ser ‘líderes’ para ellos mismos, los demás y sus comunidades”, dijo Kay Wilson Stallings, ejecutiva vicepresidente de creatividad y producción de Sesame Workshop, en un comunicado.

Alan, Charlie, Chris y Gordon, miembros actuales y anteriores del reparto humano de Barrio Sésamo, participan en el especial, junto con las celebridades invitadas Yara Shahidi, la estrella de “adult-ish”; la estrella de “Hamilton” Christopher Jackson; y la cantante Andra Day, nominada al Grammy.

A los espectadores se les ofrecen consejos para ayudar a que sus comunidades se unan, incluidos dibujos con tiza, hacer señas positivas e ir a cantar. Cuando están afuera, todos los títeres llevan máscaras, incluso los títeres de letras. El especial concluye con el lema “Escuche. Actuar. Unir.”

Sesame Workshop ha incluido recursos en línea para que los padres ayuden a guiar las conversaciones con sus hijos sobre la raza, lo que incluye hablar, cantar y respirar juntos. “Compartir puede ayudarnos a sentirnos mejor”, es un consejo. También hay imágenes descargables para colorear y un certificado con un lugar para poner el nombre de un defensor.

Plaza Sésamo, que el año pasado celebró su 50 aniversario, tiene una historia de explicar el mundo a los niños, abordando todo, desde el cuidado de crianza hasta el abuso de sustancias . El último especial llega inmediatamente después de Plaza Sésamo que contribuye a Coming Together: Standing Up To Racism, un especial de CNN en el ayuntamiento en junio presentado por Van Jones y Erica Hill.

Fuente: Sin Embargo