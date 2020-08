Piden cancelar la película ‘Cuties’ de Netflix; promueve la cultura de la pedofilia, acusan

Una de las cintas que será estrenada el 9 de septiembre en la plataforma de streaming Netflix es ‘Cuties’; a la película presentada en el Festival de Sundance en enero pasado ya le acompaña la polémica antes de ser estrenada al punto de que usuarios han pedido que sea cancelada del catálogo pues alegan promueve la pedofilia.

La polémica y Netflix son dos palabras que usualmente se leen en medios y en redes sociales y esta no será la excepción pues desde que se anunció el estreno de la película ‘Cuties’, con guión y dirección de la franco-senegalesa Maïmouna Doucouré, las peticiones sobre cancelar o no estrenar la cinta no han parado de llegar.

A través de la plataforma Change.org se han colgado peticiones para que esta película no llegue a las plataformas de uso popular. Pero ¿por qué tanto escándalo? De acuerdo a los usuarios, esta película de origen francesa sexualiza a menores de edad.

La cinta del género coming-of-age es decir que se centra en el crecimiento psicológico y los cambios del protagonista pertenece a la cineasta debutants Maïmouna Doucuré.

‘Cuties’ fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance de 2020 y ha recibido buena crítica pero no así para el estreno en Netflix; de acuerdo a la sinopsis colocada en la plataforma describe que ‘Cuties’ es la historia de una niña musulmana de Senegal que decide dejar atrás sus costumbres y tradiciones para unirse a un grupo de niñas bailarinas por lo que explora su feminidad.

Intolerable. Cultura de la pedofilia de manual. Vamos a parar esta mierda, compañeras #NetflixPedofilia @NetflixES pic.twitter.com/dhlFI1KwdB — Teresa Lozano (@TeresaLActriz) August 20, 2020

Sin embargo, este grupo de niñas son hipersexualizadas por lo que ha generado polémica dentro del público y usuarios de redes sociales ya que las actrices del largometraje son de 11 años quienes bailan de manera “sensual” frente a adultos y promueve supuestamente la pedofilia.

Además aluden a una cosificación y sexualización de las niñas dentro del cartel promocional en donde se ven menores de edad con poca ropa y con poses sugerentes, algo que no ha sido del agrado de los internautas.

Fuente: SDP