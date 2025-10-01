Piden 11 años de prisión para el rapero Sean «Diddy» por décadas de abuso

Los fiscales encargados del caso «Diddy» en Nueva York pidieron este martes para el rapero una sentencia de no menos de 11 años de prisión por «décadas de abuso» y otras conductas delictivas.

«A lo largo de este caso y durante el transcurso de un juicio de siete semanas, este tribunal ha visto bastante pruebas que demuestra la conducta delictiva del acusado, perpetrada durante más de una década», escribieron las fiscales en una carta enviada al juez federal del caso, Arun Subramanian, que dictará sentencia para el músico este viernes.

Tras un proceso judicial de dos meses, «Diddy», de 55 años, fue declarado culpable el pasado julio de transporte para ejercer la prostitución, y el jurado lo exoneró de los cargos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

En su misiva, la fiscalía apunta que Combs «no será castigado por los delitos de los que fue absuelto», pero que la pena por los crímenes por los que sí ha sido condenado «debe tener en cuenta la manera en que los cometió».

Según argumenta el gobierno, estos delitos «son graves», y en otros casos similares en que los acusados recurrieron a la violencia y «sembraron miedo» en las víctimas se han dictado sentencias de más de 10 años de cárcel.

Además, apuntan que, en el caso de «Diddy», se requiere una pena sustancial «porque el acusado no muestra arrepentimiento» y justifica sus «décadas de abusos» como si fueran el resultado de relaciones mutuamente tóxicas.

En otra carta presentada hoy al juez, la cantante Cassie Ventura, principal testigo durante el proceso judicial, volvió a relatar la violencia física que Combs ejerció sobre ella durante toda la relación.

«Todos los días tengo pesadillas y sigo necesitando tratamiento psicológico para lidiar con mi pasado. Me preocupa que Combs o sus cómplices vengan por mí o por mi familia», escribió Ventura.

Además, aseguró que, pese a lo que alegan sus abogados, Combs «no tiene interés en cambiar o ser mejor persona» y «sigue siendo el mismo hombre cruel, hambriento de poder y manipulador que siempre ha sido».

Del mismo modo, otros conocidos de Combs, como una exasistenta que en el juicio testificó bajo el seudónimo de «Mia» o los padres de Ventura, Regina y Rodrick, pidieron al juez en una serie de cartas que la sentencia se adecúe a la «gravedad» de los delitos cometidos.

La semana pasada, los abogados del rapero solicitaron a Subramanian que dicte una pena de no más de 14 meses de prisión efectiva para el músico y empresario.

Combs permanece recluido en un centro penal de Nueva York desde su detención en septiembre del año pasado, por lo que ya prácticamente habría cumplido la sentencia que piden sus abogados.