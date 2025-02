Pide Lupillo Rivera a Trump legalizar a los migrantes

Ante las deportaciones de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, el cantante Lupillo Rivera levantó la voz, a fin de respaldar a los mexicanos.

El artista de 53 años, difundió en redes sociales una carta dirigida al Presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la que pide que a los migrantes se les dé la oportunidad de arreglar sus papeles y así puedan estar de manera legal en ese país.

«Hoy estoy ante ustedes no como un artista, no como un activista, sino como un estadounidense que cree en los valores que hacen de esta nación un gran trabajo duro, oportunidades y la búsqueda de una vida mejor. Vengo a hablar en nombre de millones de inmigrantes que contribuyen a este país todos los días.»Son las manos que cosechan nuestros alimentos, las mentes que innovan en nuestros negocios, los corazones que cuidan de nuestros niños y nuestros ancianos. Son empresarios, contribuyentes y soñadores. Y, sin embargo, muchos de ellos viven en la incertidumbre, trabajando incansablemente mientras cargan con el peso de un sistema que no les deja camino», se lee en el documento.

El intérprete de «El Moreño» nació en Long Beach, California, Estados Unidos, al igual que su hermana, la famosa Jenni Rivera, fallecida en 2012.

Información tomada de Agencia Reforma