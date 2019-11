Peter Murphy y Bauhaus se reúnen después de 13 años

Bauhaus, una de las agrupaciones más influyentes en la década de los 80 durante el movimiento contracultural gótico, regresó a los escenarios en un importante recinto de Los Ángeles, California, después de 13 años de no tocar juntos.

El vocalista Peter Murphy, junto a Daniel Ash, Kevin Haskins y David J causaron expectación entre sus más fieles seguidores quienes habían perdido la fe en un reencuentro exclusivo de Bauhaus; sin embargo, fue posible en el marco del festival Substance, donde aparecieron para cerrar el evento, con información del medio musical Wrap.

El setlist fue una combinación de sus éxitos, así como de temas que no tocaban desde los años 80, tales como The man with the X-Ray eyes y The three shadows part II sin faltar sus clásicos Dark entries, She’s in parties y Bela lugosi’s dead. Pero no todo se trató de ellos, también homenajearon a David Bowie con un par de temas e hicieron otros covers de Iggy Pop.

La agrupación británica se caracteriza por formar parte de los fundadores de la escena musical dark wave junto a otros importantes exponentes como The Cure, Joy Division y Depeche Mode, mismos que marcaron la pauta desde las trincheras del post-punk, para dar vida al género rock gótico.

El regreso de Bauhaus se suma a los nuevos acontecimientos que se están presentando en el mundo de la música alternativa tales como el reencuentro de Rage Against The Machine y My Chemical Romance. Por el momento no se sabe si Bauhaus abrirá más fechas para continuar con su nueva reunión.

Fuente: La Jornada