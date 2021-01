Pese a no haberse estrenado, Marvel tendría planeado grabar Black Widow 2 sin Scarlett Johansson

Es una mezcla de ironía y tragedia que Black Widow, la película que se esperaba desde que Scarlett Johansson hiciera su debut en el UCM en 2010, esté atrapada en el limbo en medio de la pandemia de COVID-19.

Deberíamos haberla visto en los cines la pasada primavera, pero ahora cruzamos los dedos para poder verla este abril. El retraso es, sin duda, frustrante para el estudio, ya que parece que están ansiosos por empezar a trabajar en una secuela.

Algunas webs cuentan que una fuente interna les ha informado de que Marvel Studios tiene planes de seguir adelante con Black Widow 2, pero que no estará protagonizada por Johansson.

En su lugar, Florence Pugh se pondrá al frente del reparto como Yelena Belova, la hermana de Natasha Romanoff y compañera de la Viuda Negra que será presentada en el próximo thriller de espionaje. No se trata de un gran giro, ya que muchos indicios ya apuntaban a que esto acabaría ocurriendo, pero es interesante que se sepa algo más.

¿Pero qué significa esto para el futuro de Scarlett en la franquicia? Bueno, ciertamente está terminando su participación en Marvel, ya que Nat fue asesinada en Avengers: Endgame y ella ha descrito la película como un “cierre” para su personaje, no un nuevo comienzo. Pero esto sigue siendo el universo Marvel, así que hay muchas posibilidades de que pueda aparecer aquí y allá.

Black Widow está prevista que llegue a los cines el 7 de mayo, y cada vez se habla más de un estreno simultáneo en Disney Plus, si no exclusivo. Queda por ver si eso ocurrirá o no, pero a estas alturas, esperemos que no haya más retrasos.

Fuente: Sin Embargo