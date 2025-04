Pese a las polémicas, Karla Sofía ya tiene nuevos proyectos en cine

La actriz Karla Sofía Gascón reapareció públicamente durante el partido entre Celebridades de los Premios Platino y Embajadores de La Liga, que se celebró este fin de semana en Madrid.

La nominada al Oscar expresó su postura tras haber sido objeto de críticas en redes sociales durante meses, a raíz de su nominación al premio de la Academia por su actuación en la película Emilia Pérez y la reaparición de antiguos mensajes racistas publicados en su entonces cuenta de Twitter.

Karla Sofía Gascón no se arrepiente de las polémicas

“No me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho en mi vida, porque si no, no sería yo”, declaró Karla Sofía Gascón durante el evento previo a la ceremonia de los premios a los que asistirá como invitada.

En este sentido, Karla Sofía afirmó que la polémica de los últimos meses no fue causada por ella, sino por terceros.

“Hay una cosa de la que estoy orgullosa y eso se lo quiero trasladar a todas las personas jóvenes que están sufriendo bullying en este mundo: si tengo la fortuna de ser una persona muy fuerte mentalmente y no dejarme avasallar por los demás, entonces lo que creo es que hay que confiar en lo que realmente somos nosotros, saber lo que somos y, sobre todo, no hacer caso a cosas que son irreales porque, al fin y al cabo, las redes sociales son una mentira”, aseveró.

A pesar de la controversia, Gascón mencionó que ya tiene confirmados varios proyectos cinematográficos, cuyos detalles aún no pueden revelarse, pero que serán anunciados en su debido momento.

Karla Sofía ya tiene algunos proyectos para regresar al cine

No obstante, al escuchar sobre su participación en The Life Lif, un thriller psicológico dirigido por la cineasta italiana Stefania Rossella Grassi, en el que interpretará a una psiquiatra, Karla Sofía indicó: “A mí el libro de Las malas me encantó, soy fiel seguidora, la última vez que estuve con Armando en su casa de Uruguay y ojalá la podamos hacer”.

Por otra parte, la artista confesó a la prensa su pasión por el fútbol, y con una gran sonrisa, bromeó sobre su participación en el partido.

«¿Por qué tengo que jugar yo contra Iker Casillas? ¿Por qué no lo han puesto en mi equipo? Ya me han hecho trampas. Y me las traigo así», comentó previo al encuentro. Y al preguntarle qué posición tendría, respondió: «A mí de delantera, ahora lo veréis. No doy pie con bola, pero voy a intentarlo».

Finalmente, la actriz habló sobre sus futbolistas favoritos. «El primero Hugo Sánchez,ha sido uno de mis ídolos. Obviamente, Pelé, me encantan todos, pero soy del Real Madrid y todos los jugadores del Real Madrid son mis favoritos».