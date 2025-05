¿Perdonará Donald Trump a Diddy?; esto dijo sobre posible indulto presidencial

Al ser cuestionado sobre si ha considerado otorgar el indulto presidencial a Diddy, Donald Trump dijo que tendría que analizar los hechos.

Sean Combs y Donald Trump (Getty Images)

La posibilidad de que Donald Trump, conceda un indulto presidencial al rapero y productor Sean «Diddy» Combs ha generado un intenso debate en los medios y en la opinión pública.

«No lo he visto, no he hablado con él en años», mencionó Trump en una conferencia de prensa al preguntarle si había considerado otorgarle el perdón al productor y rapero de 55 años, a quien en el pasado se refirió como su amigo.

«No lo sé. Sin duda, analizaría los hechos. Si creo que alguien fue maltratado, no importaría si le caigo bien o no», aseguró el mandatario estadounidense.

Donald Trump y Sean ‘Diddy’ Combs (John Barrett/Shutterstock/John Barrett/Shutterstock)

¿Qué es el indulto presidencial? ¿Perdonará Donald Trump a Diddy?

El indulto presidencial es una facultad otorgada al presidente de Estados Unidos por la Constitución, que le permite conceder clemencia a personas condenadas por delitos federales.

Este acto puede anular una condena, reducir una sentencia o restaurar derechos civiles, como el derecho al voto o a ocupar cargos públicos. Sin embargo, no aplica a delitos estatales y no implica necesariamente una declaración de inocencia.

Sean ‘Diddy’ Combs podría recibir el indulto preidencial de Donald Trump (Vivien Killilea/Getty Images for Roc Nation)

Luego de ser cuestionado sobre el caso específico del productor Sean “Diddy” Combs, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que tendría que hacer una revisión de los hechos antes de consisderarlo.

El caso de Sean «Diddy» Combs

Sean Combs enfrenta cargos federales por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución.

Las acusaciones surgieron tras una demanda civil presentada por su ex pareja, Cassie Ventura, en 2023, y se fortalecieron con la aparición de un video de seguridad que muestra una agresión física. “Diddy”, quien es una figura con profundas relaciones en la industria del entretenimiento, ha negado las acusaciones y se ha declarado no culpable.

‘Diddy’ es una figura con profundas relaciones en la industria del entretenimiento (Emanuele D’Angelo/BFA/Shutterstock/Emanuele D’Angelo/BFA/Shutterstock)

Este viernes, la defensa del rapero acusó a una de sus ex asistentes de mentir sobre la «pesadilla» y las agresiones sexuales que relató en el juicio contra Combs.

Brian Steel, uno de los abogados del artista trató de socavar la credibilidad de la ex asistente Mia, un nombre ficticio para proteger su privacidad, quien testificó el jueves en un tribunal de Manhattan.

Mia dijo que entre 2009 y 2017, cuando trabajó para “Diddy”, su empleo se convirtió en una «pesadilla» al tener que proteger y curar a la cantante Cassie, ex novia de Combs, cuando éste la golpeaba. Además, la propia ex empleada dijo que sufrió abusos sexuales (entre éstos, violaciones) de parte del fundador del sello Bad Boy Records, episodios de los que habló con la cabeza gacha.

Sean «Diddy» Combs y Cassie Ventura (Getty Images)

Steel confrontó a Mia por sus publicaciones en Instagram donde rinde homenaje a «Puff», otro de los apodos de Combs en el medio artístico, y destacó mensajes afectuosos de ella al rapero en sus cumpleaños.

¿Sean ‘Diddy’ Combs recibirá indulto presidencial?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de conceder un perdón a Sean “Diddy” Combs, aunque señaló que no ha recibido una solicitud formal al respecto. Afirmó que evaluaría los hechos antes de tomar una decisión, destacando que su relación con Combs se ha deteriorado desde su ascenso político.

Donald Trump concedió el indulto presidencial en 2021 a dos raperos por un caso relacionado con armas de fuego (Anna Moneymaker/Getty Images)

Trump tiene un historial de indultos presidenciales relacionados con la industria musical, ya que en 2021, los raperos Lil Wayne y Kodak Black recibieron el perdón del presidente por delitos relacionados con armas de fuego. Sin embargo, hasta la fecha, Trump no ha concedido indultos en casos de delitos sexuales.