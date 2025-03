Pepe Aguilar habla de la supuesta rivalidad con Alejandro Fernández

El cantante fue cuestionado sobre la supuesta rivalidad que existe desde hace varios años entre las dos dinastías.

Alejandro Fernández y Pepe Aguilar (Instagram)

Arturo Perea

Los Fernández y los Aguilar son dos de las familias más importantes de la música regional mexicana desde hace varias décadas. Ambas dinastías han definido el rumbo de la musica mexicana, de las cuales se desprenden herederos como Ángela Aguilar y Alex Fernández.

Sin embargo, siempre han existido las especulaciones de que las cabezas más relevantes de ambas dinastías, Alejandro Fernández y Pepe Aguilar , no se llevan bien, ni mantienen una buena relación, pese al gran éxito que poseen cada uno de ellos en sus proyectos profesionales.

Pepe Aguilar aclara su presunta rivalidad con Alejandro Fernández

A pesar de que hace tiempo Pepe Aguilar reaccionó con una sonrisa al enterarse de una mención que Alejandro Fernández hizo sobre Los Aguilar en el escenario, en esta ocasión el intérprete de Por mujeres como tú abordó el tema a profundidad y aclaró que, por su parte, no existe ningún sentimiento de rivalidad.

Pepe Aguilar (Getty Images)

“Mira, hay tanta rivalidad, no rivalidad, hay tanta competencia como la hay con cualquier otro artista, o sea, y yo quiero estar, tocar en tal lugar, y pues voy a matar para poder llegar ahí, ¿no?, lo mismo los Fernández, lo mismo Los Jiménez, los que me digas, ¿no?, pero, así como algo personal, no, hombre, nunca en la vida, de mi parte no, de parte de mi papá tampoco, había una competencia, una competencia encarnizada”, declaró.

Durante la entrevista que le concedió a Javier Paniagua para su canal de YouTube, Pepe Aguilar incluso agradeció que exista una estrella del tamaño de Alejandro Fernández.

Pepe Aguilar agradece que existan artista como Alejandro Fernández

“Claro, bendito sea Alejandro Fernández, cada vez que lo veo que saca un disco, pues es una motivación, y viceversa, me han contado”, expresó.

Alejandro Fernández y Pepe Aguilar (Getty Images/Instagram)

Por último, Pepe Aguilar indicó que ese sentimiento beneficia al público, pues su único interés es el de ganarse la aceptación y reconocimiento por su labor y profesionalismo en el ambiente musical.

https://www.youtube.com/embed/gRhWJ3rRdiI?si=EcrGMjsnQI5AV9xN

“Es normal, o sea, necesitas eso, si tú fueras el único podcast que existe, pues te aburrirías, de repente dirías: ‘¡ay!, hoy no lo voy a hacer’, pero de repente, o sea, aparte de que tengas la vocación, y que todo el rollo, y que lo hagas por gusto, y todo, necesitas esa comparativa”, concluyó.