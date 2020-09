“Pensé que iba a desaparecer”. La youtuber mexicana Dhasia Wezka denuncia acoso que sufrió

La youtuber mexicana Dhasia Wezka utilizó sus redes sociales para denunciar que un sujeto la acosó en calles de la Ciudad de México.

“Estoy temblando por algo que me pasó. Salí a pasear a Mailo, y me di cuenta que un vato me empezó a seguir. Se veía normal, yo pensé que íbamos para el mismo lado. Pero llegó y se cruzó en mi camino. Me dijo que le diera mi teléfono, que me iba a hacer hostess y me iba a dar mucho dinero. Le dije que no”, relató Dhasia Wezka en un video.

“Seguí caminando y estiraba la mano para agarrar mi teléfono. Me decía que le diera el teléfono, que me convenía. Le dije que no, me bloqueé a pesar de que había mucha gente”, agregó.

La youtuber relató que pensó “que iba a pasar una camioneta, me iban a subir e iba a desaparecer. Está muy cabrón. Una chava se dio cuenta que el vato me estaba siguiendo. Me escondí y la chava me preguntó si estaba bien. Fue horrible. Estoy muy espantada”.

“No pude ni gritar. Está bien de la verga esta situación. Estoy bien, no pasó nada, pero se siente muy feo. Qué huevos de cabrón”, agregó.

En las imágenes la joven mexicana mostró que sus manos temblaban por el miedo provocado por el episodio de acoso del que acababa de ser víctima.

En los primeros siete meses de 2020, en México se denunciaron 30 mil 612 delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Más de 3 mil de los casos fueron clasificados como acosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fuente: Sin Embargo