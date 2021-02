Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en serie de ‘The Last of Us’

De Game of Thrones, a Star Wars, a DC y ahora a The Last of Us, el actor chileno, Pedro Pascal ha obtenido el papel de Joe Miller en en la adaptación en serie del videojuego que se está desarrollando en HBO. Sin duda Pascal es uno de los actores más ocupados en Hollywood actualmente y la verdad es que no hay papel que no pueda hacer bien.

Por otro lado, Bella Ramsey, ha sido elegida para interpretar el papel de Ellie. La joven actriz de 17 años se volvió toda una sensación en internet por su corto, pero intrigante papel como Lyanna Mormont en Game of Thrones. Aunque se planeaba que su participación fuera pequeña, fue el cariño de los fans lo que llevó a los creadores de la serie a darle un papel un tanto más relevante.

The Last of Us será producida por Sony Pictures, PlayStation Productions y Naughty Dog. El guión será escrito por Craig Mazin, creador de Chernobil, y Neil Druckmann, escritor y director creativo del videojuego, ambos también serán productores ejecutivos. El cineasta ruso Kantemir Balagov ha sido contratado para dirigir el capítulo piloto

Fuente: Cinemedios.com