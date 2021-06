Pedro Pascal habla sobre la fecha de estreno de The Mandalorian 3

The Mandalorian, la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal, concluyó su segunda temporada dejando boquiabiertos a los fans con sus múltiples giros de guion inesperados: La aparición de Luke Skywalker, la despedida de Grogu, el anunció de una ficción centrada en Boba Fett… Fueron tantas las vías que se abrieron que muchos pensaron que la serie había terminado para dar paso a varios spin-off.

Sin embargo, ya se ha confirmado que The Mandalorian tendrá tercera temporada, aunque esta tardará todavía un poco en llegar. Durante un encuentro organizado por Variety en el que han participado Pascal e Ewan McGregor, quien dará vida a Obi-Wan Kenobi en otra serie de imagen real de Star Wars, el actor que interpreta a Mando ha señalado que todavía no ha comenzado la filmación de los nuevos episodios.

“No hemos rodado la tercera temporada, así que confidencialmente… Creo que no debería haber dicho eso”, señala Pascal al darse cuenta de que ha revelado más información de la que le está permitido. Según las estimaciones hechas por el intérprete, esto significa que no habrá tercera temporada de The Mandalorian hasta, al menos, 2022.

Poco se sabe por el momento de la tercera temporada de The Mandalorian más allá de que llegará después de El libro de Boba Fett, que se estrena el próximo diciembre, y que no contará con Gina Carano. La actriz que interpreta a Cara Dune fue despedida de Disney tras sus controvertidas publicaciones en redes sociales en las que comparaba ser republicado en estos tiempos en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi. Mensajes polémicos que motivaron que también se cancelara el spin-off que iba a protagonizar Cara Dune, Rangers of the New Republic.

En su lugar, los fans podrán disfrutar de varias series más que se encuentran en desarrollo dentro del universo de Star Wars, además de los ya mencionados el Libro de Boba Fett u Obi Wan, como son los de personajes como Cassian Andor, Lando Calrissian o Ashoka Tano que llegarán próximamente a la plataforma.

Fuente: Sin Embargo