Pedrito Sola se disculpa por llamar imbécil a Camila Sodi

Pedrito Sola nuevamente ha dado de qué hablar. Ahora tras haber insultado a la actriz Camila Sodi durante una emisión del programa de espectáculos que conduce.

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola, de 74 años, ofreció una disculpa y se dijo arrepentido luego de haber estallado contra Sodi, de 34 años.

“Ayer en Ventaneando tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de la cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho”, escribió.

Durante el programa mostraron una cápsula donde Camila Sodi da conferencia sobre un nuevo proyecto que tiene, la película ‘El exorcismo de Carmen Farías’, que se estrenó el pasado 5 de mayo.

Sin embargo, la actriz se molestó con los reporteros por preguntarle sobre aspectos de su carrera, en especial con la conductora de Ventaneando.

En la discusión entre los distintos comentaristas del programa señalaron que en la conferencia le preguntaron a Camila sobre algo que le aterre, a lo que, de manera grosera, contestó: ‘pues lo que me aterra son preguntas como la que me acabas de hacer ahorita’.

En ese momento, Pedrito levantó la voz:

“Que no sé contestar porque soy una imbécil. Es que, al final de cuentas, es una actriz que tiene muchos años en el ambiente, y por qué no aprenden a contestar”

Finalmente, se quejaron de la actitud negativa y prepotente que Sodi mostró en la conferencia.