Pearl Jam encabezará el ‘Encore Weekend’ del festival Ohana 2021

El grupo de grunge Pearl Jam estará presente en las dos fechas del Encore Weekend del festival Ohana. Eddie Vedder, vocalista de la banda, es uno de los organizadores de dicho evento.

Junto a la agrupación que se fundó en Seattle en 1990, también estarán artistas como Beck, Brandi Carlile, ZZ Ward, Sleater-Kinney, Lord Huron o Pluralone. El Encore Weekend se llevará a cabo los días uno y dos de octubre en Dana Point, California.

Esta celebración es una extensión del Ohana Festival, el cual se organizó por primera vez en 2016 en la misma locación y para esta ocasión recibirá al público del 24 al 26 de septiembre. Pearl Jam también será una de las bandas a destacar durante el espectáculo el domingo 26.

Junto con los conciertos de su banda en el Ohana y el Encore Weekend, Vedder tendrá cuatro apariciones en total entre los dos eventos. El sábado 25 dará una presentación como solista.

Los artistas invitados para el primer round musical de septiembre son: Kings of Leon, Maggie Rogers, Brandi Carlile, My Morning Jacket, Black Pumas, The Frames, Spoon, entre otros. El festival respetó el cartel de hace un año, aquella edición tuvo que ser pospuesta por la pandemia.

Pearl Jam tiene pendiente una gira por Norteamérica que fue reprogramada por los mismos motivos. El tour ya tiene fechas de reposición y comenzará el 18 de marzo de 2022 en Toronto.

Seguido de esto la banda saldrá de gira por Europa en el mes de junio, visitarán ciudades como Amsterdam, Londres, Frankfurt, Berlín, Viena, Budapest y París.