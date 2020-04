Paulina Rubio toma con humor su transmisión fallida

Luego de que la cantante mexicana Paulina Rubio subiera a sus redes sociales un video en el que deja expuestos sus constantes desatinos en las letras de sus canciones y la equivocación en la frase “yo me quedo en casa”, la Chica Dorada subió en su cuenta oficial otro clip en el que se burla de tales errores con coros emblemáticos de sus temas musicales.

A través de Instagram, Rubio colocó un video en doble caja donde se burla de cada tropiezo que tuvo en un livestream al que refirió no ser un concierto cualquiera, el primero de ellos fue “yo me quedo en causa”, en lugar de “en casa”, del otro lado de la pantalla dedica un audio con el coro: “nada de esto fue un error”, luego llegó el momento en el que olvidó la letra de su tema Tal vez, Quizás y replicó con el estribillo: “yo no soy esa mujer”.

Además de los olvidos de la mexicana quien se encuentra viviendo su cuarentena en Miami, también causó revuelo entre sus fans por enviarle un mensaje de camaradería a Thalía, quién es conocida como su eterna rival desde que compartían los escenarios musicales en la agrupación Timbiriche.

“Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande. Sé que ha estado muy presente”, dijo.

El desafortunado livestream show no dejó quietos a los internautas quienes emitieron juicios severos contra Paulina por su presunto extraño comportamiento frente a la cámara, con comentarios como “está drogada”, “¿qué hace cuando se va para enfrente?”; “parece que está borracha”, “parece que se está ‘periquiando’”.

La transmisión musical que la intérprete de El último adiós realizó en vivo en su red social fue parte de la iniciativa internacional One World: Together At Home que la organización Global Citizen llevó a cabo para apoyar a la Organización Mundial de la Salud y recaudar fondos destinados a los trabajadores que luchan contra el coronavirus.