Paulina Peña negó el supuesto romance de Angélica Rivera, ex esposa de su papá, y Diego Klein.

En febrero pasado, semanas antes del estreno de la serie Con esa misma mirada, Angélica Rivera ocupó titulares por presúntamente tener una relación con Diego Klein, el actor de 36 años con el que estelariza la serie de Netflix.

El rumor generó tal revuelo mediático, que los dos desmintieron esa versión. «Me da mucha risa. Entiendo que esto pueda suceder en este mundo, pero para nosotros fue una cosa que no esperábamos porque claramente hay mucho amor, hay mucho amor como amigos, hay mucho amor como personas, hay una admiración increíble. Yo jamás podría hablar mal de ella de ninguna manera, pero bueno, de ahí a trasladarlo a una relación personal, pues es muy complicado porque creo que lo que se formó fue más bien una relación que va muchísimo más allá de una relación de pareja, como cuando eres cómplice de algo que te importa demasiado. Yo creo que ella ocupa un lugar muy especial en mi vida, pero no como pareja, como compañera, como como cómplice, como amiga. Pero sí, ha sido una locura. Estos días han sido han sido muy difíciles», declaró a Quién sobre los rumores de romance.

Paulina Peña quiere que Angélica Rivera encuentre el amor

Pese a que las especulaciones quedaron en el pasado, Paulina Peña, hija del ex presidente de México Enrique Peña, fue cuestionada recientemente al respecto, pues tuvo una relación muy cercana con Angélica durante el matrimonio de su papá con la actriz. Incluso, fue sabido que la actriz de 55 años tomó el rol de mamá de los hijos del expresidente.

“La gente habla por hablar. La verdad es que no es como que le vaya a preguntar si es verdad o no, pero yo sé que no, la gente hace muchos chismes, ya no saben ni qué inventar…”, declaró la empresaria al programa Despierta América. “Solo porque hizo una novela con él y regresó al estrellato les encanta armar ese chisme, pero no”, añadió sobre el regreso a la televisión de Angélica Rivera luego de 17 años de ausencia.

Enrique Peña, Angélica Rivera y sus respectivos hijos formaron la familia presidencial durante el sexenio del 2012 al 2018. (Getty Images)

Aunque Paulina no dio detalles de la relación actual que mantiene con quien fue su madrastra, sí dejó entrever que entre ellas hay gran cariño. Incluso, reconoció que le gustaría verla enamorada de nuevo.

“Claro, por supuesto, me encantaría que ella encontrara el amor otra vez, que fuera una mujer plena en ese sentido y seguro va a conocer a alguien como lo hará mi papá y me daría muchísimo gusto por ambos”, dijo.

Finalmente, Paulina, quien está casada con Fernando Tena, reconoció el gran amor de Angélica Rivera por la actuación y se dijo feliz por su regreso profesional a la televisión.

Angélica Rivera está de regreso al hacer público su perfil oficial en Instagram. (Instagram)

“¡Ay me encanta!, estoy muy feliz por ella. Yo sé que es su pasión y es una gran actriz, me da mucho gusto que haya regresado a lo que más le hace feliz”.