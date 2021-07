Paty Navidad negó haberse vacunado contra COVID-19 para participar en Masterchef

La actriz Patricia Navidad negó haber recibido la vacuna contra la Covid-19 para ser parte del programa de TV Azteca, Masterchef Celebrity. Ello después de que se especulara que la personalidad de la televisión había recibido la inmunización a raíz de este concurso de concina.

A través de su cuenta de Instagram, Paty además escribió que considera que la inmunización es “un derecho, no una obligación”, pues en distintas ocasiones ha hablado en contra de la vacuna y explicó sus razones para no hacerlo.

“Nota aclaratoria”, comenzó en el mensaje. “A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse”.

“Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general. Por su atención, gracias”, continuó.

Posteriormente, Paty opinó sobre lo que implica que las empresas pidan a sus trabajadores y trabajadoras ponerse la vacuna para laborar dentro de cualquier institución: “Pedir certificado de vacunación contra Covid-19 es violatorio. Este no debe ser utilizado como condicionante para contratar a alguien o para permanecer en el empleo”.

“De ser así, esto sería una total violación a los derechos humanos fundamentales, a nuestra Constitución y a Ley Federal del Trabajo”, expresó Paty, quien también negó que la televisora del Ajusco la haya forzado a vacunarse para ser parte del programa de cocina.

“A mí nadie me ha pedido, exigido u obligado a vacunarme. Agradezco infinitamente la oportunidad que se me brinda de trabajar respetando mi pensamiento, mi decisión, mis derechos e integridad de humana”, concluyó.

La intérprete sinaloense ha ganado fama los últimas veces por sus férreas críticas en contra del biológico que combate el SARS-CoV-2, con base en teorías sobre la existencia y utilización de las inmunizaciones que serían utilizados para modificar la genética humana a través de la nanotecnología.

Ante estas declaraciones, Navidad fue vetada de Twitter hace algunos meses, ya que se consideró que estuvo compartiendo noticias falsas y también teorías conspirativas sobre la existencia de la enfermedad y la eficacia de las vacunas desarrolladas por laboratorios extranjeros como Pfizer, AstraZeneca, Cansino, Moderna o Johnson & Johnson.

En este sentido, hace algunos meses, la intérprete de telenovelas mexicanas aseguró que la enfermedad por COVID-19 podía curarse con “tecitos de guayaba y aspirinas”, además, aseguró que no se vacunaría, ya que no estaba enferma.