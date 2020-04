Patricia Navidad dice que la tecnología 5G es una “bomba cerebral” para esclavizar al mundo

No hay día en que Patricia Navidad no nos sorprenda con una nueva declaración, ya sea el gobierno o los extraterrestres, la actriz y cantante no deja de compartirnos sus más obscuros pensamientos. Paty ha vuelto a dar de qué hablar en las últimas horas, pues a través de diversos mensajes la actriz aseguró que se está utilizando una “bomba cerebral” para esclavizar al mundo a través de la tecnología 5G.

La actriz también aseguró que esta teoría ya está en curso. “Los drones ya vuelan sobre sus cabezas robando imágenes de su cara para usarlas como software de reconocimiento facial instalado en ésta matrix de control. Las compañías recientemente comenzaron a solicitar una confirmación verbal cuando paga las facturas por teléfono”.

Por último, Navidad sentenció: “Implantarán y cambiarán sus pensamientos y emociones para que sean congruentes con la agenda satanista. A través de Facebook, ellos saben y ahora jugarán con tus debilidades, los Juegos del Hambre habrán comenzado y todos nos convertiremos en nada más que Laberintos corredores. Si no escapamos a esta red de tecnología que se nos ha echado encima. Cuando 5G se pone en marcha, tanto nuestro libre albedrío como nuestra humanidad serán radicalmente reducidos y pueden dejar de existir. Mira a tu alrededor, ya está sucediendo”.

Sus seguidores y familiares están muy preocupados, sus constantes declaraciones han dividido a sus fans, y mientras algunos la apoyan afirmando que la actriz y cantante tiene razón, otros aprovechan para hacer bromas y memes con su explicación.

Fuente: Vanguardia