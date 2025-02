«Para siempre»: Megan Fox termina su relación con Machine Gun Kelly

Megan Fox tomó la decisión de poner fin a su relación de forma definitiva con el rapero Machine Gun Kelly.

Megan Fox decidió poner un punto final de forma definitiva a su relación con el rapero Machine Gun Kelly, mejor conocido como MGK, luego de las acusaciones de infidelidad que marcaron el final de su historia de amor.

Fuentes cercanas a la actriz de Transformers, aseguran que, a pesar de esperar su primer hijo en común, Fox tomó la firme decisión de mantener distancia del músico de 34 años, eligiendo sanar y seguir adelante sin él.

Megan Fox termina su relación con Machine Gun Kelly

Una fuente reveló a Mail Online que, aunque la pareja ha tenido algunos intercambios de mensajes, la actriz decidió cortar la comunicación para sanar y encontrar paz.

«No hablan mucho, pero han intercambiado algunos mensajes. Megan cortó la comunicación con el artista para sanarse. Ella tomó espacio de MGK y ha sido beneficioso. A pesar de que la pareja ya no está junta, la actriz todavía quiere que él forme parte de la vida de su hijo, pero hace hincapié en que no quiere tener una relación con él. MGK quiere volver con Megan, pero ella le dijo que ya terminaron para siempre», agregó.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Festival)

El final de la relación se dio a conocer en diciembre, justo después de que la pareja anunciara que esperaban un bebé.

La ruptura parece estar directamente vinculada a las acusaciones de infidelidad, cuando Megan Fox encontró mensajes de texto que implicaban la participación de otras mujeres, lo que la llevó a tomar la decisión de terminar con la relación.

Brian Austin Green manda mensaje a Machine Gun Kelly

Cabe recordar que Megan Fox ya es madre de tres hijos, fruto de su matrimonio con Brian Austin Green, con quien estuvo casada de 2010 a 2021.

A principios de esta semana, el actor, de 50 años, criticó públicamente a MGK, acusándolo de no ser «honesto». Brian publicó un mensaje en sus historias de Instagram junto a un tema de MGK, Don’t Let Me Go, en el que le pedía «dejar de preocuparse tanto por cómo te perciben y dejar de arrastrar a otras personas».

En cuanto a la crianza de sus hijos, Megan mantiene una relación cordial con Brian, con quien comparte a Noah, de 12 años, Bodhi, de 10, y Journey, de 8. Además, Brian y su prometida Sharna Burgess, de 38 años, son padres de Zane, un niño de dos años.