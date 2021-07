“Para nada, no fue así, cero”: Sofía Castro descarta violencia de Peña Nieto hacia Angélica Rivera

Desde el 2019, cuando Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se divorciaron, surgió el rumor de que podría haber existido violencia por parte del ex Presidente de México hacia la actriz.

Fue hasta hoy cuando Sofía Castro habló sobre el tema al ser cuestionada en Venga la Alegría y aclaró que su mamá nunca sufrió de ningún tipo de violencia tras saber que EPN ya tenía una nueva relación cuando aún estaban casados.

“Para nada, no fue así, cero. A mí no me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni de la vida de mi mamá porque no se me hace correcto”, sentenció.

Igualmente señaló que por esta razón se animó a contar entonces su propia historia, “por eso yo conté mi propia historia y conté lo que quería para levantar la voz a favor de muchas mujeres”.

Recordemos que Sofía aceptó a finales del 2020 que fue víctima de violencia de género a manos de una expareja, por lo que le gustaría seguir dando pláticas sobre ello a muchas mujeres.

Sofía señaló que su novio Pablo ha sido un pilar importante para contarlo y que lo que sufrió a sus 14 años de edad, no le ha arrebatado el sueño de casarse, “mi novio me dijo, ‘no tengas pena de contar lo vivido, todo lo que pasaste es lo que hoy es, Pablo y yo tenemos el mismo plan de vida, de compartir la vida juntos, de formar una familia y se dará cuando se tenga que dar”, sentenció.

Sofía aseguró que actualmente se siente muy enamorada, “lo más importante es tener un hombre que te respete, que te apoye, que te respalde, que te cuide, que te valore como mujer”, finalizó.