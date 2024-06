Paparazzi es condenado a un año de cárcel por acosar a Piqué y Clara Chía

Un juzgado de Barcelona condenó a un año de cárcel al paparazzi Jordi Martin por acosar a Gerard Piqué y a su novia Clara Chia Martí .

Un juzgado de lo penal de Barcelona condenó al fotoperiodista a seis meses de cárcel por un delito de lesiones y a otros seis más por uno de acoso, así como al pago de una indemnización de más de 13.000 euros y la prohibición de acercarse a la joven durante un año y medio.

Paparazzi Jordi Martin es condenado por acosar a Piqué y Clara Chía

En la sentencia se reveló que el paparazzi Jordi Martin siguió y vigiló a Clara Chía entre agosto de 2022 y mayo de 2023 «de forma insistente y reiterada» como consecuencia de haber iniciado una relación sentimental con Gerard Piqué , cuando aún era una persona anónima.

El escrito recoge que la conducta de vigilancia y seguimiento consistió en que casi a diario se presentaba en su domicilio y en su lugar de trabajo e incluía persecuciones por el interior del garaje privado.

El juez considera que «el aluvión de actos de vigilancia, persecución, referencias en las redes sociales y demás descritos solamente puede ser calificado como de actitud intimidatoria, generando el consiguiente amedrentamiento y desasosiego en la destinataria de tales actos».

En la sentencia, señala que «el conjunto de actos superó lo que podría en otro caso entenderse como una mera molestia para pasar a configurar algo de suma trascendencia y con evidentes efectos negativos en la persona de la señora Chía».

Paparazzi es acusado de acosar a Clara Chía

Además, sostiene que «el comportamiento del acusado hacia ella ha superado con creces los límites de lo que podría ser aceptable, en proporción a la atención o expectación mediática que supuso ser conocida como la nueva pareja del señor Piqué».

«Esa atención pasó al hostigamiento y por lo tanto a una intensidad muy alta, totalmente compatible con las consecuencias patológicas acreditadas», indica.

La relación entre Clara Chía y Gerard Piqué desencadenó la ruptura del ex jugador de fútbol con la cantante Shakira, en diciembre de 2022. Tras su separación, la artista colombiana relanzó su carrera musical con varios éxitos en los que destapó detalles del romance de Piqué y Chía.

Entre ellos destacó Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap, la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify, que ganó en las categorías de Canción del año y Mejor canción pop en los premios Grammy Latino del año pasado.

La respuesta de Jordi Martin a la sentencia

Horas después de conocerse la condena, el paparazzi Jordi Martin recurrió a sus redes sociales para expresar su desacuerdo y defender su trabajo periodístico.

«La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa», escribió el paparazzi en su perfil de Instagram.

El fotógrafo publicó una imagen de la primera foto que tomó de Piqué y Chía juntos y en su mensaje reafirmó su compromiso con la libertad de prensa y anuncia que apelará la decisión.

«Esta foto la hice a 400 metros de distancia escondido en un bosque sin invadir ninguna propiedad privada como así se ha dicho recientemente. Confío plenamente en la justicia española. Llegaré hasta la última instancia para demostrar mi inocencia», reclacó.