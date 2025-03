Papá de Meghan Markle reacciona al cambio de apellido de la duquesa a Sussex

Thomas Markle, papá de Meghan Markle, rechaza que la ex actriz haya cambiado su apellido por Sussex tras casarse con el príncipe Harry.

Thomas Markle, el papá de Meghan Markle, expresado su desaprobación hacia la decisión de su hija de cambiar su apellido a «Sussex» tras casarse con el príncipe Harry.

En una entrevista con Daily Mail, Thomas, de 80 años, compartió su pesar por esta elección y dejó claro que considera que su madre, quien siempre estuvo orgullosa del apellido Markle, estaría “muy decepcionada” de saber que su nieta ya no usa su apellido de soltera.

“Mi madre amaba mucho a Meghan, pero estaría muy decepcionada si escuchara que Meghan ya no quiere usar el nombre Markle”, comentó Thomas, señalando que él mismo también se siente orgulloso de su apellido.

A lo largo de la entrevista, el ex director de iluminación televisiva destacó que su hija nunca tuvo inconvenientes con su apellido hasta que conoció a Harry. Ahora, según Thomas, se ve obligado a decir: «Soy el padre de Meghan Sussex».

El cambio de apellido de Meghan Markle se hizo público recientemente a través de su nueva serie de Netflix, With Love, Meghan, lanzada la semana pasada.

Thomas Markle ha hablado de su hija frente a los medios. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

En el episodio 2 del programa, Meghan corrigió a su invitada, la comediante Mindy Kaling, quien repetidamente la llamaba “Meghan Markle”. “Ahora sabes que soy Sussex”, aclaró la ex actriz de Suits, enfatizando el significado de compartir el apellido con su esposo y sus dos hijos, el príncipe Archie, de 5 años, y la princesa Lilibet, de 3 años.

Para Meghan, este cambio de apellido es simbólico. “Tienes hijos y dices: ‘No, comparto mi apellido con mis hijos’», explicó, refiriéndose a la importancia que tiene para ella unirse a su familia en este aspecto.

Sin embargo, Thomas no se muestra tan receptivo a esta decisión. Aunque ha visto varios videos y leído artículos sobre el programa de su hija, admitió que aún no ha podido ver el contenido completo.

“No he visto el programa, pero he visto un montón de vídeos y he leído muchas historias. Puede que me siente a verlo algún día, pero no estoy seguro”, declaró.

Papá de Meghan Markle critica el nuevo programa de la duquesa en Netflix

El padre de Meghan también criticó el tono del programa, sugiriendo que su hija parece «poco auténtica». Según Thomas, Meghan no transmite la espontaneidad que se espera en una figura pública.

“Los programas de cocina son terriblemente aburridos a menos que el presentador sienta pasión por ellos”, comentó, añadiendo que Meghan parece ensayar todo lo que dice y que su comportamiento frente a las cámaras es planeado y tenso.

Pese a las críticas de su padre, With Love, Meghan sigue siendo un éxito para Netflix, que ya ha comenzado a filmar la segunda temporada. La nueva entrega se espera que se estrene en otoño, a pesar de las opiniones divididas sobre el estilo de vida de la duquesa de Sussex.

Mientras tanto, la relación entre Meghan y Thomas sigue siendo tensa, con cada uno tomando posiciones diferentes sobre su vida personal y su presencia mediática.

Aunque Meghan disfruta de su nueva identidad y el apoyo de su familia inmediata, el desaprobador comentario de su padre deja claro que las diferencias familiares siguen marcando la relación entre ambos.