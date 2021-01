Papá de Gael García lucha por su vida en el hospital; piden oraciones por él

El actor y director de escena en televisión José Ángel García Huerta, papá de Gael García Bernal, se encuentra hospitalizado por un delicado cuadro de salud derivado de sus complicaciones por fibrosis pulmonar, así lo informó su esposa, la modelo Bella de la Vega. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la también actriz reveló que el histrión se encuentra hospitalizado y solicitó al público que dirija una oración para pedir por su recuperación.

“Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar” , escribió De la Vega.

En el post que compartió de manera pública, Bella habló de las características positivas del actor de casi 70 años, a quien calificó como un “hombre honesto, justo y trabajador” y le agradeció las enseñanzas aprendidas a los largo de los años que han permanecido unidos. José Ángel García se ha desempeñado recientemente en la dirección escénica de “La rosa de Guadalupe” (Foto: Facebook@José Ángel García Huerta)

“Dios, virgencita de Guadalupe: ayuden a mi esposo a sanar y a seguir siendo el hombre honesto, justo y trabajador que siempre ha sido, con esa alegría, energía y buen humor que lo hacen especial y el maestro que nos enseña muchas cosas buenas con su ejemplo. Amén”, escribió De la Vega sin revelar mayores detalles ni en qué centro hospitalario se encuentra.

La madrastra del director de Chicuarotes declaró horas después para el programa Ventaneando que el director de escena del programa La rosa de Guadalupe no quería ser hospitalizado, pero debido a la baja oxigenación presentada, tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital.

“Me decía ‘yo no me quiero morir en un hospital’, él sentía que estaba muriendo. Pero ya en la tercera crisis, que fue ayer, se cayó, se me desvaneció de que no tenía oxigeno en su cerebro (…), lo quise llevar al hospital, pero no había ambulancias. Hasta hoy se consiguió una y fue que venimos”, contó la modelo. José Ángel García y su esposa perdieron un bebé en mayo pasado, pues el embarazo de Bella no pudo desarrollarse debido a una hemorragia (Foto: Facebook@José Ángel García Huerta)

La fibrosis pulmonar idiopática deterioró el estado de salud de García en combinación con una infección en las vías urinarias, sin embargo se encuentra estable, y ella, en espera de la recuperación.

“Ya se me estaba despidiendo. Yo le avisé a Gael apenas ayer (19 de enero) porque creíamos que se iba a reponer. De hecho fue José Ángel quien me dijo ‘¿Sabes qué? Despídeme de todos porque yo ya siento que ya no. Sí habló con él (con Gael), platicaron y ya se sintió más animado”, expresó Bella.

Al momento, el galardonado actor que vive fuera de México no ha hecho comentarios en sus redes sociales acerca de la salud de su papá, siendo su último mensaje uno compartido el pasado 15 de enero. Bella contó que el actor presentó una severa falta de oxigenación (Foto: Facebook)

En octubre de 2019, José Ángel Huerta y su esposa también dieron una lamentable noticia, pues esperaban con ilusión la llegada de un bebé desde mayo de ese año, cuando dieron a conocer el embarazo de Bella.

Sin embargo, la actriz de 37 años sufrió un aborto. Así lo reveló el director de escena a la revista TVNotas, donde contó que De la Vega había sufrido una hemorragia que la hizo perder al bebé en agosto de ese año.

El padre de Gael explicó que su edad siempre fue un riesgo para que el embarazo de su esposa, quien es más de 30 años menor que él, se lograra exitosamente: “Debido a mi edad siempre existió un riesgo de que algo saliera mal. Tristemente un día Bella presentó una hemorragia y tuvo que ser atendida en el hospital de inmediato, eso fue lo que ocasionó la pérdida de nuestro hijo”, contó el actor a la publicación.

Fuente: Infobae