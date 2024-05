¿Paola Rojas y Montserrat Oliver tuvieron un romance? Ellas lo aclaran

Paola Rojas estuvo como invitada en el programa Montse & Joe donde habló de los rumores que involucran a su novio Marcelo Imposti y a Montserrat Oliver .

La conductora explicó cómo se generaron las especulaciones, que luego se convirtieron en chismes sobre un posible triángulo amoroso. Todo empezó cuando Paola Rojas le preguntó a su novio quién le parecía la mujer más guapa; aunque inicialmente mencionó a la periodista, ella le siguió preguntando hasta que la respuesta fue Montserrat Oliver.

Paola Rojas y Montserrat Oliver aclaran si tuvieron un romance

“Un día platicando con Marcelo, mi novio, me dice algo así como ‘qué guapa’. Le hice una de esas preguntas que no tienen buena salida, le dije ‘¿quién se te hace guapísima?’. Él me decía ‘tú’, le digo ‘¿ya en serio? Dime alguien’. Me dice, ‘Montserrat Oliver’”.

Paola relató que Marcelo conoció a Oliver hace años en un gimnasio, dejándolo impresionado desde entonces, aún así, la periodista tomó con humor sus palabras y reconoció la belleza de Montserrat.

“Cuando llegó a vivir acá, te veía en el gimnasio en Polanco y no se le olvida. Con eso tuvo y le dije ‘si es Montse no hay problema, estás autorizado, pero yo también’”, declaró entre risas.

“Yo dije, Pao, me gusta ese halago, muy padre”, dijo la presentadora, quien recordó que los rumores crecieron cuando casi le da un beso en la boca a Rojas durante un evento. “Luego llegó bien linda cuando lanzamos las joyas y llega, no sé cómo fue que llegaste grabando y casi nos damos un beso en la boca”.

Además, Paola Rojas bromeó sobre el incidente: “Entonces por poco y beso a la más guapa del mundo”.

En el programa se compartieron fotos de Paola con su novio Marcelo y Montserrat Oliver les dedicó un piropo. la periodista respondió entre risas: “Ahí está el suertudo… Ah, ya te estás apuntando, ya te gustó la idea. Se trataba de aclarar el chisme y ya se armó más”. A lo que Yolanda Andrade intervino: “Somos adultos, sinceramente si les dan ganas en un futuro no se queden con las ganas, es un trío y ya”, concluyó.