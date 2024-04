Paola Rojas revela cómo se encuentra tras ser diagnosticada con una bacteria

Hace apenas unos días, Paola Rojas dio a conocer que fue diagnosticada con la batería de estreptococo, luego de presentar síntomas por varios días.

La periodista explicó que tras descubrir qué enfermedad padecía, se encontraba en aislamiento y, ahora, recurrió a su cuenta de Instagram para hablar de la evolución de su salud.

Paola Rojas habla sobre su estado de salud

«Me desperté y me di cuenta de que ya me sentía mejor, que ya me dolía menos la cabeza, que me dolía menos el cuerpo, me sentía mejor. Empecé el día muy contenta porque ya estoy notando mejoría con el tratamiento, qué bendición”.

Paola Rojas precisó que tuvo una notable mejoría y eso cambió su estado de ánimo, pero que al mismo tiempo comenzó a “quejarse” por todos los eventos y compromisos a los no pudo ir debido a la enfermedad.

“Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad. Hacía cuentas y decía ‘Ya me salió carísimo enfermarme’, me perdí el fiestón de unos vecinos, me perdí el concierto de Madonna, ahí fue dónde me atoré mucho en las quejas y, de pronto, me di cuenta que qué horror, qué incómodo es estar cerca de una señora que se queja, me dieron ganas de alejarme de esta persona”.

Sin embargo, la comunicadora cambió su forma de pensar, agradeciendo por todas “las bendiciones” que sí tiene, entre ellas el poder pasar tiempo con sus hijos, Leonardo y Paulo. “Me di la orden de poner la atención en todo lo que sí tengo y sí me hace sonreír. Ya cuando empecé a enlistar las cosas que me hacen sonreír y a agradecer, incluso, las bendiciones que me ha traído este breve confinamiento, cambió todo. Sentí el cambio de energía de inmediato”, compartió.

¿Qué enfermedad tiene Paola Rojas?

Paola Rojas señaló que la enfermedad ha provocado que “pase horas con sus hijos” y que “platiquen sin prisa”. A la par agradeció todos los mensajes de recuperación que ha recibido de sus seguidores en redes sociales, confirmando que cada día va mejorando.

Paola Rojas reveló la noticia de su enfermedad a través de sus redes sociales el pasado 23 de abril, cuando en su cuenta de Instagram explicó que creyó que era covid o influenza, pues presentó dolor de articulaciones, de cabeza y garganta.

En un inicio, se realizó ambas pruebas, pero al conocer que los resultados fueron negativos, el pediatra de sus hijos descubrió que tenía estreptococo, una bacteria que puede provocar infecciones de garganta muy contagiosas y que se contrae por vía respiratoria o contacto directo.

“Me volví a hacer pruebas y resultó negativo, dije ‘¿Quién sabe qué será? irá pasando e iré mejorando’, tuve que seguir, pero seguía con malestar que se iba incrementando. Dolor de cuerpo, mucho dolor en las articulaciones, en las rodillas, en los dedos, pero no tuve fiebre”, afirmó.