La actriz reveló por qué se decidió unirse a la tendencia del no make-up.

Pamela Anderson ha sorprendido con su decisión de no usar maquillaje en las premiaciones más importantes del año, dejando su cara al natural, ¡y vaya que se ve fabulosa!

Aunque muchos no entienden por qué tomó esta decisión, también existe otra parte que considera que Pamela está haciendo resonar un mensaje de empoderamiento en la industria.

Pamela Anderson hace un statement al no usar maquillaje en las red carpets

La primera vez que apareció Pamela Anderson sin maquillaje fue en la París Fashion Week 2023, lo que causó asombro, pues este statement está dispuesto a echar de lado las creencias sociales que dictan el look impecable que debe de lucir una mujer en cualquier momento.

A raíz de esto, Pamela ha encontrado una oportunidad en estos convencionalismos sociales para dar un mensaje sobre la aceptación así como el dejar de lado los prejuicios que existen en la industria.

Tras estas apariciones, Pamela sfue cuestionada por su decisión, a lo que Anderson contestó que se debía al fallecimiento de su maquillista Alexis Voguel en el 2019 por cáncer de mama.

Pamela Anderson en la premiación de la mujer del año (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Glamour)

«Ella era la mejor. Y desde entonces, simplemente sentí que, sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”.

Además, esta pérdida le permitió re-significar el sentido del maquillaje en su vida, ya que se dio a sí misma la oportunidad de aceptar su proceso de envejecimiento lo cual ha sido bastante liberador para ella.

Anderson resalta que siempre ha sido lo suyo ir en contra de las tendencias, por lo que esta etapa en la que deja el maquillaje le permite ir en contra de lo que se supone que debería de estar haciendo a sus 57 años.

«Creo que todos empezamos a lucir un poco extraños cuando envejecemos. Y me estoy riendo un poco de mí misma cuando me miro al espejo. Digo, ‘Vaya, esto es realmente… ¿qué me está pasando?’ Es un viaje».

El mensaje de autoaceptación de Pamela Anderson

El mensaje de autoaceptación de Pamela Anderson ha resonado con sus seguidores debido a la naturalidad con la que la actriz se presenta en las red carpets.

En entrevistas, ha mencionado que este convencionalismo social en el que estamos acostumbrados a ver y a percibir a las mujeres se ha convertido en una lucha constante de perseguir a la juventud, lo cual se vuelve inútil, ya que debemos de aceptar lo que somos en cada momento.

“Todo lo que podemos hacer es abrazar quiénes somos en el momento en que estamos y estar bien con dónde están nuestros pies en este momento”.

El viaje de autenticidad por el que está pasando Pamela Anderson es un ejemplo de que el envejecimiento es un proceso totalmente natural y está bien aceptarlo para encontrar en nosotras mismas esa belleza interna, la cual no está regida por estándares de belleza imposibles. La actriz ha mencionado que no hay sentimiento más liberador que el de ser una misma.

«Ya no tengo que ser cool. Puedo ser yo misma. Es muy liberador sentirse cómodo en tu propia piel».

Pamela Anderson en la Met Gala del 2024 con la temática «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Incluso ha destacado que esta decisión tiene como base la idea de que en su casa puede no usar maquillaje y está bien, por lo que bajo este razonamiento ha encontrado el poder de decir que no a las tendencias actuales.

«No uso maquillaje en casa, ¿entonces por qué no en la Semana de la Moda de París? Realmente no sabía que alguien lo notaría, pero me alegra que se convirtiera en un mensaje positivo», aseguró.