Palazuelos: “Austeridad de AMLO está bien, políticos parecían reyes; FCH quiso quitarme hotel, pero gané

Durante una entrevista con Alejandro Montiel, conocido por el personaje “El Escorpión Dorado”, el actor y empresario Roberto Palazuelos dijo apoyar decisiones de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Además, el también abogado mexicano recordó una desagradable anécdota que vivió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Ahorita la pinche política está de flojera. Además te matan. Si algún día me meto en la política, me gustaría ser gobernador o una madre así”, dijo Palazuelos.

“¿Qué opinas de Andrés Manuel López Obrador?”, preguntó Alejandro Montiel. “Que la austeridad republicana es muy buena porque ya estuvo bueno de tanta robadera de los políticos, cabrón. Parecen reyes, la verdad”, respondió el actor.

“¿Has tenido experiencias culeras?”, cuestionó Montiel. “Pues sí, siempre hay gente que te quiere tirar mala onda. Hay que traer gente que te calme las broncas […]. La peor bronca que he tenido en mi vida fue la bronca que me aventé cuando me quiso quitar mi hotel Felipe Calderón, muy injustamente. Y gané el juicio. Yo creo que ha sido la peor bronca que he tenido con una persona de ese nivel”, contestó Palazuelos.

En 2012, tras años de litigios, el actor Roberto Palazuelos perdió de sus propiedades en Tulum, incluido su hotel Diamante K, debido a que el entonces presidente Felipe Calderón emitió un decreto para la expropiación de cinco lotes del actor en el Parque Nacional.

Fuente: Sin Embargo