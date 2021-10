Padres denunciarán a Badabun y otros influencers por videos en guardería ABC

Con impotencia e indignación, padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, han visto en varias plataformas que influencers han violado la restricción del inmueble, por lo que serán denunciados ante la FGR.

En YouTube se han encontrado al menos cinco videos donde se exhibe el interior de la estancia infantil, subidos por Badabun, Cano Man, Terror en Hermosillo, NoManches_Mex y Beto Velax, algunos replicados en Facebook.

El abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado dijo que en varias ocasiones han estado entrando al inmueble de manera furtiva. Los youtubers por lo regular entran en la noche, graban y suben el material, dijo.

El área supuestamente está resguardada, en el día estacionan una patrulla y luego se va, pero también son inconstantes en la permanencia, expuso el abogado.

“Ya lo hemos reiteradamente señalado, que no se tiene cuidado, pero no hace caso la autoridad, la delincuencia la tiene totalmente rebasada”, externó.

Pero también, “han pasado cosas que trascienden más allá de que alguien se meta, han movido todo, han limpiado una parte de la bodega y ni siquiera se han dado cuenta de eso, es una cosa seria”, dijo Alvarado.

Comentó que además de los influencers, se han metido los dueños de la bodega para mover cosas y propiciar que se libere el inmueble que abarca la bodega que rentaba el gobierno del estado y la Guardería ABC.

“La gente que sube los videos puede ser demandada, puede ser requerida por autoridad, pero lo denunciamos y nunca no encuentran a nadie, no hacen nada”, recriminó. “A pesar de ser figuras públicas de plataformas digitales, no han querido hacerlo, porque no están haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo”.

Estos videos, a los padres de las víctimas causan indignación y generan el sentimiento de impotencia, reveló el abogado.

Adelantó que en los próximos días un grupo de padres y madres del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños viajará a la Ciudad de México para acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) donde tratará diversos asuntos y el de la denuncia contra “influencers” que han irrumpido el inmueble.

Información de El Universal