Padre de Frida Sofía revela que Alejandra Guzmán sacó a su hija de su testamento

Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra Guzmán y papá de Frida Sofía, asegura que la rockera sacó de su testamento a su primogénita. Por tal motivo, el empresario restaurantero niega que su hija esté tomando revancha tras la decisión de su mamá.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es es el problema aquí. No son departamentos, no son coches, me encantaría que en verdad tomará un paso atrás (Alejandra) y escuchara tantito lo que tiene que decir su hija”, empezó a platicar Pablo.

En cuanto al tema legal que enfrentarán contra Enrique Guzmán, “obviamente no te puedo comentar sobre eso porque se está haciendo un rpocedimiento que se requiere para llevar esto hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Y sobre el cambio de apellido de su hija, quien ahora se llama Frida Sofía Moctezuma en sus redes sociales, “no sabes el gusto, hace muchos años lo íbamos a hacer, pero era un tema complicado. Inclusive, doña Silvia (Pinal) nos iba a ayudar…”, mencionó.

“El caso es que tuvimos una discusión, ahí Alejandra fue corriendo con el papá, ese fue consejo de Enrique Guzmán, y la registraron… Ahí le quitaron su identidad como tal”, explicó.

Y sobre la presunta violencia física que hubo en su relación con Alejandra, “todo es mentira, yo no soy golpeador… Estábamos jóvenes y Alejandra es muy agresiva, y muy fuerte”, explicó. Con todo y la disputa legal que se avecina con don Enrique, Moctezuma desea que su hija y su mamá se rencilien, “nada me daría más gusto porque sé que las dos se quieren… No me gusta que nadie sufra”.