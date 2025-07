Otra versión sale a la luz: la reina Isabel realmente no quería a Meghan Markle

Tras su matrimonio con Harry, Meghan Markle fue vista con recelo por algunos miembros de la realeza, incluida la reina Isabel II, según reveló Lady Elizabeth, una prima cercana a la monarca.

Una reciente entrevista que fue publicada por la autora Sally Bedell Smith, quien habló con Lady Elizabeth Anson —prima y confidente íntima de la reina— antes de su muerte en 2020, reveló los verdaderos sentimientos privados de Isabel II respecto a Meghan Markle y su matrimonio con el príncipe Harry, especialmente en los meses previos a la boda de 2018.

javascript:void(0)

Lo que la reina Isabel II pensaba realmente de Meghan Markle

De acuerdo con el relato de la escritora Sally Bedell Smith, el cual publicó enThe Times of London, cuando Meghan Markle pisó la Casa Real Británica, la reina mostró una actitud cálida y acogedora hacia ella, destacando su encanto, inteligencia y capacidad de aportar una imagen moderna y progresista a la monarquía. Incluso, invitó a Meghan a pasar la Navidad en Sandringham en 2017 —cinco meses antes de su boda con el príncipe Harry— un gesto que nunca había tenido con una novia real antes de casarse.

La reina Isabel II y Meghan Markle (WPA Pool/Getty Images)

En el mismo sentido, Markle siempre habló con gran respeto y afecto hacia la reina. En su entrevista con Oprah en 2021, la ex actriz dijo: “La reina siempre ha sido encantadora conmigo… Me encantó estar en su compañía”.

Sin embargo, según las conversaciones de Lady Elizabeth Anson, —prima cercana a la reina Isabel— antes de que la monarca tuviera estas impresiones favorables sobre la ex actriz, Isabel no estaba contenta con el matrimonio entre Harry y Meghan.

«Harryme escribió y me dijo que iban por otro camino. Dijo: «Estoy cerca de mi abuela y ella está contenta con esto», contó Anson, refiriéndose a la boda de Harry y Meghan. Por otro lado, la prima recordó: «Cuando hablé con la reina, dijo que no estaba contenta en absoluto. Meghan podría convertirse en nada más que problemas», pues según la reina, Markle veía «las cosas de una manera diferente».

Meghan Markle (Getty Images)

El príncipe Harry habría arruinado su relación con la reina Isabel II por culpa de Meghan Markle

La monarca que murió en 2022, estaba «consternada» de que Harry le pidiera al arzobispo de Canterbury que realizara la ceremonia en la Capilla de San Jorge sin obtener primero el permiso del decano de Windsor, según narró Anson.

«Harry parece pensar que la reina puede hacer lo que quiera, pero no puede», afirmó la prima. «En el lado religioso, es la jurisdicción del Decano de Windsor. Además, Harry ha arruinado su relación con su abuela. Ella dijo que estaba muy molesta. Me sorprendió cuando la reina me dijo esto, cómo estaba tan triste».

Se dice que el príncipe Harry reparó su relación con su abuela en cuestión de meses. Mientras tanto, Anson habló con la autora Bedell Smith dos semanas antes de que Harry y Meghan se casaran y afirmó que Elizabeth le dijo que «el jurado no sabe si le gusta Meghan».

La reina Isabel II con el príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, en la ceremonia de entrega de los Premios a los Jóvenes Líderes de la Reina, en el Palacio de Buckingham, el 26 de junio de 2018, en Londres, Inglaterra. (Getty Images)

Por si fuera poco, Lady Elizabeth señaló que su «Jemima» —como se refería a la reina— «está muy preocupada». «Harry es débil y muy débil con las mujeres. Esperamos, pero no creemos que esté enamorada. Creemos que ella lo diseñó todo», señaló.

La reina Isabel estaba preocupada por el distanciamiento entre Harry y William

Tras la boda de Harry y Meghan, la relación con el príncipe William y su esposa, la princesa Kate Middleton, comenzó a deteriorarse de forma progresiva. La distancia entre ambos matrimonios se fue haciendo cada vez más evidente, tanto en lo público como en lo privado.

«Meghan, William y Kate no están funcionando bien», recordó Lady Elizabeth Anson. «Eso es lo que dijo la reina, particularmente sobre las dos esposas. Es preocupante que tanta gente se pregunte si Meghan es la adecuada para Harry. El problema, bendito sea su corazón, es que Harry no es ni brillante ni fuerte, y ella es ambas cosas».

Las supuestas diferencias que había entre ellas, han quedado en ayer. (Karwai Tang/Getty Images)

En 2020, Harry y Meghan tomaron la decisión definitiva de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real. Desde entonces, se han establecido en Montecito, California, donde residen actualmente con sus dos hijos: el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

Si bien el duque y la duquesa de Sussex no han confirmado las afirmaciones póstumas de Anson, se informó que estaban en buenos términos con su tía Elizabeth después de dejar Inglaterra.