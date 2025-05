Orgullo mexicano: Joy Huerta recibe su primera nominación a los premios Tony

Joy Huerta, integrante del dueto Jesse & Joy, fue nominada por primera vez a un Premio Tony como compositora por su trabajo en Real Women Have Curves: El Musical.

En esta producción, la cantante colaboró junto al compositor Benjamín Vélez, quien también recibió una nominación.

Joy Huerta recibe su primera nominación a los premios Tony

Joy Huerta suma un éxito más a su carrera tras recibir su primera nominación en los premios Tony por su trabajo en Real Women Have Curves: El Musical, una obra escrita por Josefina López que explora las experiencias de las mujeres latinas en Estados Unidos y que ofrece una mirada profunda y conmovedora a sus vivencias.

En rueda de prensa virtual, la intérprete de «Me dueles» reveló que cuando se enteró de la nominación no pudo evitar contener las lágrimas de la emoción: «Me marcó Jesse y lloré más. Todo lo acumulado en estos años salió de golpe. Como cuando terminas un maratón y al soltar, te cae el cansancio y la emoción”.

Joy platicó que recibió la nominación «con los brazos abiertos», pues a pesar de que se siente incrédula de este reconocimiento, dejó claro que entregó «lo mejor de mí en cada nota, en cada letra».

«Me emociona pensar que esto abre una puerta bien grande para que mucho talento mexicano y latino tenga presencia en escenarios como Broadway”, señaló.

Más que un musical, Joy Huerta compone una historia de vida

Sobre la nueva producción de Broadway, Joy Huerta señaló que para ella fue un logro haber creado un lenguaje musical que le da identidad a cada uno de los personajes de la puesta en escena.

“Buscamos el sonido de la madre, de la hija que nació en Estados Unidos, de la que migró joven, de las mujeres en comunidad. Cada una tiene su esencia”.

Por otro lado, la integrante de Jesse & Joy dejó claro que dentro de esta obra no tiene como propósito contar «una historia de inmigración, sino de vida», ya que «cada personaje tiene su voz y su humanidad».

“Aunque el miedo está presente, como el temor a las redadas, no dejamos de vivir ni de aportar lo mejor de nosotros. Lo hacemos con humor, resiliencia y amor”.

Joy señala que uno de los retos más emocionantes de formar parte de esta producción fue «haber logrado crear un lenguaje musical que da identidad a cada personaje».

Joy Huerta: una voz latina que resuena con orgullo

Real Women Have Curves: El Musical representa un paso importante en la trayectoria artística de Joy, ya que es la primera mujer mexicana en escribir canciones para Broadway.

En la competencia por el Tony, Joy y Benjamín Vélez se enfrentan en la misma categoría a producciones destacadas como: Dead Outlaw, de David Yazbek y Erik Della Penna; Death Becomes Her, de Julia Mattison y Noel Carey; Maybe Happy Ending, de Will Aronson y Hue Park; y Operation Mincemeat: A New Musical, de David Cumming, Felix Hagan, Natasha Hodgson y Zoe Roberts.

Los premios Tony se llevarán a cabo el próximo 8 de junio en Nueva York.

Con información de Quién