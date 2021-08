Orden cronológico para ver Evangelion en Netflix y Amazon

Uno de las grandes valores del catálogo de Netflix es sin duda Neon Genesis Evangelion. El mítico anime, estrenado en Japón en 1995, se ha convertido con el tiempo en una obra de culto que ha marcado a una generación, ofreciendo toda clase de spin-offs y productos transmedia, y hasta protagonizado multitud de análisis y tesis sobre filosofía, psicología y religión. Esto último debido a la profundidad y complejidad de su trama, que se ambienta en un futuro distópico con mechas y cuenta con un fuerte componente simbólico.

Son muchos los que quieren aprovechar su paso por Netflix para internarse por primera vez en la serie y ponerse al día, más aún teniendo en cuenta que el pasado 13 de agosto llegó en exclusiva a Amazon Prime Vídeo su última película, Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon a Time. Sin embargo, no es tan fácil como parece. La obra de Hideaki Anno cuenta con varios finales y películas que pueden confundir a la audiencia y, por ese motivo, en MeriStation hemos querido repasar en qué orden ver la serie y sus películas.

Lo primero es lo primero, la serie. Los 26 episodios de Neon Genesis Evangelion (de 23 minutos de duración) que se encuentra sin dificultad en Netflix. En su día, cuando el anime terminó con ese capítulo 26, provocó una lluvia de críticas y quejas debido a lo críptico y hermético de su final, que dejaba varios huecos y preguntas por resolver. Por ese motivo nació Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth, dos películas que trataban de dar un cierra a la altura de la serie.

La primera de las películas es Neon Genesis Evangelion: Death, dura 70 minutos y repasa los capítulos 21 a 24. Tuvo varias reediciones, llamándose la última y más completa de ellas Death(true)2, título bajo el que podemos encontrar está primera cinta en el catálogo de Netflix, Evangelion: Death(true)2. Esa sería nuestra segunda parada.

¿QUÉ ES NEON GENESIS EVANGELION: DEATH & REBIRTH?

El Cartoon Forum de Touluse llega con las últimas novedades en el mundo de la animación

La tercera parada sería la segunda película, que originalmente se llamó Neon Genesis Evangelion: Rebirth, duraba 27 minutos y trataba los episodios 25 y 26. Se estrenó en cines en 1997 y fue todo un éxito de taquilla en Japón. Y aún así, supo a poco, así que se reinterpretaron y reeditaron de nuevo esos dos episodios en una nueva película llamada The End of Evangelion que duraba hora y media y daba a toda la historia un final aún más oscuro. Los primeros 27 minutos de esta nueva película se solapaban en gran medida con Rebirth, así que más vale saltar directamente a The End of Evangelion, que también se encuentra en Netflix.

Evangelion: Death(true)2 y The End of Evangelion también pueden encontrarse en una versión integral que junta ambas partes y se llama Revival of Evangelion, pero no se encuentra disponible en Netflix.

EL REMAKE / REBOOT DE EVANGELION, CON FINAL EN 2001

Por si la cosa no fuera suficientemente liosa, la historia de Evangelion se amplió en 2007 con Rebuild of Evangelion. Se trata de una tetralogía de películas del mismo autor, Hideaki Anno, que empezaron como remake de Evangelion y han acabado siendo un reboot. La primera de ellas por ejemplo, seguía los acontecimientos de los seis primeros episodios de la serie, mientras que la segunda empezó a cambiar y seguir su propio camino, presentando a personajes nunca antes visto y mostrando acontecimientos, situaciones y decisiones diferentes. La tercera se lanzó en 2012 y la cuarta, Evangelion: 3.0+1.0, se estrenó el pasado mes de enero en Japón y llegó el pasado 13 de agosto de 2021 a nuestro país, lo que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas por las ganas de saber cómo acaba esta vez la historia.

La serie Rebuild of Evangelion no está en Netflix, por desgracia, y es algo difícil de encontrar (pero no imposible) en las distintas tiendas y cadenas online. En cualquier caso, y concluyendo, este sería el orden de visionado más recomendable para comprender y disfrutar al máximo de Neon Genesis Evangelion:

Neon Genesis Evangelion, Episodios 1-26 (disponible en Netflix)

Evangelion: Death(true)2 (disponible en Netflix)

The End of Evangelion (disponible en Netflix)

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo

Evangelion: 3.0+1.0 (13 de agosto de 2021 en Prime Video)

Fuente: As México