Oprah Winfrey fue violada de niña por parientes cercanos

La popular presentadora, Oprah Winfrey, aseguró que fue violada por su primo, tío y otros miembros de la familia durante su infancia, hasta que tuvo 14 años.

Oprah Winfrey decidió compartir su horrible experiencia de agresión sexual cuando era apenas una niña. Esto fue revelado luego que Lady Gaga hiciera lo propio en el episodio de las serie The Me You Can’t See.

La presentadora de 67 años habló en el programa sobre el continuado abuso sexual al que fue sometida cuando era apenas una niña, por parte de sus familiares cercanos.

“A los 9, 10, a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando.”

Oprah también reveló que fue abusada por su tío y otros integrantes de su familia hasta los 14 años, cuando quedó embarazada. Por ello, fue enviada a vivir con su padre. El bebé murió a las dos semanas de haber nacido.

Fue entonces cuando aceptó que “una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”. Es por ello que Winfrey considera que “urgente contar la historia, tener la opción de decir para que cualquiera pueda escuchar: ‘Esto es lo que me sucedió‘.”

La presentadora también recordó en la entrevista para Today que su abuela era dura con ella “como muchos padres negros durante esa época“. Y que esa falta de cariño fue algo que tuvo que ir superando.

Información de: KAZE