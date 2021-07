One Piece Odyssey podría convertirse en el nuevo videojuego de Luffy y compañía

One Piece es, junto a Dragon Ball y Naruto, posiblemente la franquicia de manga/anime más representada en la industria de los videojuegos. Sin embargo, y a pesar de que la marca ‘Pirate Warriors’ se acerca a lo aceptable a nivel de saga, Luffy y compañía no han conseguido contar con ese videojuego diferenciador como podría ser Dragon Ball FighterZ o Xenoverse. No obstante, One Piece Odyssey podría ser el intento real de ello.

Como puede verse, Bandai Namco y Shueisha se han unido para un registro de marca que remite al mencionado nombre de One Piece Odyssey. Más allá de esto, lo cierto es que no se ha compartido ni un solo detalle adicional, así que la naturaleza del producto se desconoce por completo. Sin embargo, la presencia de Bandai Namco hace pensar fuertemente en, que en efecto, podría tratarse del próximo gran videojuego de One Piece tras ‘World Seeker’.

Hay que destacar que unas semanas atrás encontré también que se había producido la creación de una URL que parecía apuntar a una nueva película de One Piece. Si bien ambos proyectos podrían estar relacionados en cuanto a un anuncio conjunto por parte de Shueisha, resulta difícil que se trate del mismo como podría pensarse, pues la presencia de Bandai Namco en un largometraje de One Piece es algo que carece de sentido.

Con algo de suerte, durante las próximas semanas empezará a revelarse lo que parecen ser múltiples nuevos proyectos de One Piece cocinándose a fuego lento. Habrá que tener en cuenta sobre todo la gamescom 2021, que tendrá lugar entre los días 25 y 27 de agosto, como el potencial escenario en el que conocer si One Piece Odyssey se trata de un nuevo videojuego o no.

