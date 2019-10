Once Upon a Time… in Hollywood regresará a las salas de cine con 10 minutos de escenas inéditas

Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino volverá a la gran pantalla con 10 minutos de escenas adicionales.

Sony Pictures dijo el miércoles que la película extendida se proyectará en más de mil cines de Estados Unidos y Canadá a partir del viernes. La nueva versión lleva la fábula sobre Los Ángeles en 1969 a casi tres horas de duración.

Once Upon a Time … in Hollywood ha sido una de las películas originales más exitosas del año. Se realizó con 90 millones de dólares y ha recaudado 139.8 millones a nivel nacional y 366.8 millones alrededor del mundo.

Se anticipa que el filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, sea un contendiente importante en los Óscar.

Fuente: Sin Embargo