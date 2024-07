Omar Fayat alabó que tanto la protagonista de telenovelas como el productor de cine dejaran sus diferencias atrás por el bien de su hijo y su primera nieta en común.

Luego de que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confirmaron que se abrazaron y se felicitaron mientras celebraban el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo, es ahora Omar Fayad quien reacciona al encuentro de su esposa y su ex pareja.

A través de una entrevista con distintos medios, el político mexicano confesó otros detalles de la tan esperada reunión entre Victoria y Eugenio, quienes estuvieron distanciados y peleados por varios años tras disputarse la custodia de José Eduardo Derbez .

Omar Fayad reacciona al reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

“La verdad muy bien, muy normal, muy afectivo, cálido, sin ningún problema”, dijo el político mexicano. No obstante, el ahora embajador de México en Noruega confirmó que el más nervioso por dicho encuentro fue el hijo de la ex pareja.

José Eduardo Derbez primero le dio la noticia a su mamá, Victoria Ruffo. (Instagram/Victoria Ruffo)

“Vi como que un segundo a José Eduardo, así como de ‘¿qué va a pasar?’, no va a pasar nada hombre, lo que pasó es que todo mundo estaba feliz, nadie le quitaba la vista de encima, todo querían acercarse, todos querían la foto, todos querían estar ahí”, detalló.

Finalmente, Omar Fayat alabó que tanto la protagonista de telenovelas como el productor de cine dejaran sus diferencias atrás por el bien de su hijo y su primera nieta en común.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez (Instagram)

“Yo creo que José Eduardo, que es lo más importante, y su esposa, estaban muy contentos. A estas alturas yo creo que por los hijos uno hace todo y yo veo muy bien que mi esposa tenga esa gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo veo también en Eugenio una gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo lo que vi fue un encuentro de familias de mucha armonía, eso es lo que vimos”, recalcó.

Omar Fayad habla de los rumores de divorcio de Victoria Ruffo

Omar Fayad reapareció con motivo del nacimiento de la pequeña Tessa, primera nieta de su esposa Victoria Ruffo.

Hasta el momento se desconoce si la actriz de telenovelas se reunió ya con su esposo. (Agencia México)

El embajador de México en Noruega no evitó hacer frente a los rumores de su presunta separación con la protagonista de telenovelas, luego de haber abandonado México para cumplir con su labor en Europa.

“Alguien inventó ese rollo y pues ya mejor hasta nos reímos, no es así, ya lo vieron ustedes, al contrario, entre nosotros bromeamos, ¿vas a venir o no vas a venir?, ya ves por qué luego andan diciendo esto, o porque andan diciendo lo otro, ¿me vas a acompañar a la fiesta o no vas a ir?, por eso dicen que no estamos divorciados”, expresó Omar a las cámaras del programa Ventaneando.

José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo y Omar Fayad. (Instagram/José Eduardo Derbez)

Fayad aclaró que tanto la actriz como él tienen compromisos de trabajo que cumplir, por lo que siempre se han apoyado. “Son cosas de familia disfuncional. ¿Por qué?, pues porque ustedes saben que yo tengo una agenda que cumplir, tengo un trabajo que hacer y dónde lo hago, pero mi esposa tiene una propia, y es muy difícil”, manifestó.