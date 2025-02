Oficial: John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore en nueva serie de Harry Potter

El actor John Lithgow informó que interpretará a Albus Dumbledore en la nueva serie de televisión que producirá HBO “Harry Potter”.

En una entrevista con ScreenRant recogida por Variety, Lithgow afirmó que fue “una sorpresa” para él que lo buscaran para interpretar al mago de Hogwarts.

“Bueno, fue una sorpresa total para mí (…) Recién recibí una llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionado”, dijo el actor.

Lithgow agregó: “Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en ‘Harry Potter’. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí”.

En febrero del año pasado el director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, informó que la adaptación televisiva de las novelas fantásticas de Harry Potter llegará a la plataforma de ‘streaming’ Max en 2026.