OFICIAL: Funimation completa la compra de Crunchyroll

Sony Pictures Entertainment Inc. y AT&T Inc. anunciaron hoy que Funimation Global Group, LLC. (Sony) ha completado la compra de Crunchyroll (AT&T). Funimation es una empresa conjunta entre Sony Pictures Entertainment Inc. y la subsidiaria Aniplex Inc. de Sony Music Entertainment (Japón) Inc.

En un comunicado de prensa, Sony corroboró que el monto de la transacción ascendió a los $1,175 millones de dólares y se pagó en efectivo al cierre. La compañía agregó que este acuerdo les brinda la oportunidad de ampliar la distribución para sus socios de contenido y expandir las ofertas centradas en los fanáticos.

“Nos entusiasma mucho dar la bienvenida a Crunchyroll a Sony Group. El anime es un medio en rápido crecimiento que cautiva e inspira emociones en audiencias de todo el mundo. La alineación de Crunchyroll y Funimation nos permitirá acercarnos aún más a los creadores y fanáticos que son el corazón de la comunidad de anime. Esperamos ansiosos brindar entretenimiento aun más sobresaliente que llene el mundo de emoción por medio del anime”.

Kenichiro Yoshida, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Sony Group Corporation.

Tony Vinciquerra, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment Inc., explicó cuales puede ser los beneficios potenciales de este movimiento para la industria del anime y apuntó que el objetivo es “crear una experiencia de suscripción de anime unificada lo antes posible”.

“Crunchyroll agrega enorme valor al negocio ya existente de anime de Sony, incluido Funimation y nuestros geniales socios de Aniplex y Sony Music Entertainment Japan. Con Crunchyroll y Funimation, estamos comprometidos a crear la mejor experiencia anime para los fanáticos y presentar una oportunidad única para nuestros socios clave, editoriales y los creadores enormemente talentosos para que sigan entregando su contenido magistral en todo el mundo. Con la adición de Crunchyroll, tenemos una oportunidad sin precedentes de servir a los fanáticos del anime como nunca antes y ofrecer la experiencia del anime en cualquier plataforma que elijan, desde teatros, eventos, entretenimiento en el hogar, juegos, transmisión, televisión lineal, en todas partes y de todas las formas en que los fanáticos quieran experimentar el anime. Nuestro objetivo es crear una experiencia de suscripción de anime unificada lo antes posible”.

Tony Vinciquerra, presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment Inc.

Las posturas oficiales de Crunchyroll y Funimation

Crunchyroll compartió el siguiente mensaje con respecto a la venta de sus activos:

“Hoy podemos compartir que Crunchyroll y Funimation se han convertido en una sola empresa.

Las dos marcas que conoces y amas ahora trabajarán juntas, ¡y creemos que esto es estupendo para los fans y la industria por igual! Ambos equipos están bien informados, son apasionados y han estado comprometidos con la comunidad del anime durante décadas. No podríamos pedir mejores socios.

¡Sabemos que puedes tener preguntas! Hoy comenzamos el trabajo de reunir a dos equipos increíbles para darte más de lo que amas. ¡Gracias por tu confianza y apoyo!”

Crunchyroll.

Por su parte, Funimation publicó una entrada en su blog sobre la compra de Crunchyroll, donde informó que ambos servicios seguirán operando por separado mientras los equipos de ambas marcas trabajan en el modelo de suscripción unificada. En ese sentido, la plataforma ya habilitó una sección de preguntas y respuestas sobre la fusión.

“Estamos más que emocionados de que hoy Funimation y Crunchyroll se hayan convertido en una sola empresa. Esto significa que dos equipos obsesionados con el anime se unirán para traerte aún más de lo que amas, donde lo quieras, cuando lo quieras. ¡Es una gran victoria para los creadores y, especialmente, para los fanáticos! ¡Viva el anime!

Nuestra prioridad son ustedes, los millones de fanáticos que forman la comunidad global del anime. Y ahora tenemos la oportunidad de crear una experiencia de suscripción de anime unificada que pone a los fanáticos en primer lugar, ofreciendo la alineación más completa de la historia. ¡Hay mucho por hacer, así que el trabajo comienza hoy para que esto suceda!

¡Sabemos que tienes muchas preguntas! Por ahora es anime como de costumbre en ambos servicios, y tan pronto como tengamos una actualización, serás el primero en saberlo”.

