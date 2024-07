Oficial: DreamWorks anuncia nueva secuela de Shrek y su fecha de estreno

El estudio de animación DreamWorks Animation anunció una nueva secuela de la franquicia de Shrek, así como la fecha del estreno de la nueva película.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024