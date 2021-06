Nutriólogo acusa de hostigamiento a Bárbara de Regil por evidenciar su marca

Aries Terrón, el youtuber y nutriólogo que expuso que Loving It, la proteína de Bárbara de Regil, era una estafa, aseguró que está siendo hostigado por la influencer.

A través de redes sociales ha circulado un video en el que Terrón explica que tras evidenciar la marca de De Regil ha sido blanco de amenazas.

“Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra’”, expresó el joven.

De acuerdo al youtuber, Bárbara y otros organismos encargados de proteger al consumidor han tomado represalias hasta con su familia.

“Yo comprobé todo por un estudio de laboratorio, eso no le gustó a cierta persona. Yo fui muy claro con ella, desde el inicio le ofrecí mi ayuda. A pesar de eso me amedrentó y esto le pegó mucho en sus ventas. Su proteína la sacó en marzo de 2020 y mi estudio se publicó en mayo de 2020, en esos tres meses vendió 10 mil proteínas, y desde ese entonces a ahora ha vendido como tres mil o cuatro mil, lo cual para sus números es muy bajo […] Esta persona es la única que pudo haber accedido a la dirección de mi domicilio y coludida con otros organismos, me están hostigando”, aseguró Aries.

“Si el día de mañana terminan mis redes sociales es por un constante bombardeo que he estado recibiendo, incluso hostigamiento a nivel personal porque se han metido con mi familia de forma injustificada, y por un evidente tráfico de influencias a un estrato que pensé que no sucedería porque se supone que estos organismos están para defender al ciudadano”, agregó.

En el video compartido por Aries Terrón en mayo del 2020, expuso que los resultados del estudio Loving It arrojaron que el contenido de hierro era de 180 miligramos, una dosis peligrosa “que superaría por mil por ciento la ingesta diaria recomendada, derivaría en toxicidad y problemas a la salud de todo tipo”.

Además de la acusación de Terrón, la actriz también ha sido señalada por una usuaria de TikTok quien aseguró que la protagonista de Rosario Tijeras estafó a varias personas con su reto de ejercicios BR5.

Ante las acusaciones de la usuaria, De Regil expuso en su cuenta de Instagram que ella sólo fue la imagen del reto.

