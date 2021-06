Nodal se burla de Lupillo Rivera por su cover up en el tatuaje de Belinda

Este sábado el nombre de Lupillo Rivera se hizo viral en redes sociales luego de que este hiciera un polémico comentario sobre la corta relación amorosa que sostuvo con la cantante mexicana Belinda, actual prometida del cantante de regional mexicano, Christian Nodal.

Y es que “El toro del corrido” le envió un claro y polémico mensaje al intérprete de temas como “Adiós amor”, “Probablemente” o el popular dueto con Ángela Aguilar “Dime cómo quieres”.

Pero ¿qué fue lo que pasó? Hace tan solo un par de días, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Christian Nodal habló sobre el peculiar tatuaje que Lupillo Rivera se habría hecho con el rostro de Belinda y su posterior “cover up”.

Nodal expuso su punto de vista sobre el tatuaje de Lupillo y cómo decidió cubrirlo con otro tatuaje. “Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su “puerco”, con su cuerpo, perdón’, dijo a manera de broma el oriundo de Caborca, Sonora.

“A mí me hacen muy feliz los tatuajes, siempre me tatúo cosas que me hacen feliz, lo importante es que el señor esté feliz”, subrayó Nodal.

Por su parte, el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, Lupillo Rivera, compartió un video en su cuenta de Instagram donde respondió a Christian Nodal.

Fuente: Sin Embargo