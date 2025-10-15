Nodal lanza comunicado y se defiende de Cazzu; afirma que da millones de pesos para la crianza de Inti

Christian Nodal hace frente a las recientes declaraciones de Cazzu y afirma que no sólo cumple con las obiigaciones económicas que tiene como padre, sino que la cifra que proporciona para la crianza de su hija fluctuaría en millones de pesos mexicanos. Además, afirma que, a diferencia de lo que dijo la argentina, la abogada de la cantante no le dio respuesta, cuando solicitó encontrarse con Inti, ahora que se encuentra con su madre en México.

Con su visita a nuestro país, a propósito de su gira «Latinaje en vivo», la cantante argentina ofreció una serie de declaraciones a la prensa mexicana en el aeropuerto, entre ellas, reconoció que, con su arribo a la CDMX, el padre de su hija había buscado, a través de su abogado, ponerse en contacto para comunicar su deseo de ver a Inti.

Esto fue lo que dijo, el pasado lunes, 13 de octubre:

«Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí, él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda…».

Otro de los asuntos que abordó tuvo que ver con el permiso provisional unilateral que habría recibido por parte de un juez, para que pudiera viajar con la menor, mientras cumple con sus compromisos laborales fuera de Argentina.

Sin embargo, en un comunicado, lanzado la mañana de este 15 de octubre, el abogado de Nodal, el licenciado César Muñóz, argumenta que la versión de la argentina carece de sustento, afirmando no sólo que su cliente nunca ha impedido que Inti viaje con su madre, sino que, al buscar la forma de reencontrarse con la pequeña, no obtuvo respuesta alguna de parte de Cazzu ni de su representante legal.

«En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ´unilaterales´: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida».

«En representación de Christian Jesús González Nodal he contactado formalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna».

Información tomada de El Universal