Christian Nodal confesó que sintió atracción por Ángela Aguilar desde el primer momento en que colaboraron juntos (cuando ella tenía 13); sin embargo, Pepe Aguilar obstaculizó su convivencia

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue ocupando titulares y despertando interés entre sus fans. Aunque la pareja está próxima a cumplir un año de casada (se casaron el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Cuernavaca, Morelos), su historia de amor aún tiene secretos no contados y el cantante de «X perro» acaba de revelar uno de ellos: su amor por la hija de Pepe Aguilar nació mucho antes que iniciaran una relación.

Nodal estaba ‘enamorado’ de Ángela desde que tenía 13; Pepe Aguilar lo bloqueó

El cantante Christian Nodal asistió como invitado a la canal de Youtube Zona de desmadre y durante la plática confesó que sintió atracción por Ángela Aguilar cuando colaboraron juntos por primera vez y ella tenía 13 años.

“Está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’. Entonces cuando conocí a Ángela dije ‘Wow, tiene un talentazo’. Y yo tenía 18 años pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13″, contó el cantante.

Ángela Aguilar lanza ‘El equivocado’, tema dedicado a Nodal. (Jason Koerner/Getty Images)

Pepe Aguilar impidió convivencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal

“Lo genuino, de verdad, te lo digo de corazón… Yo la miraba y decía ‘Talentazo’… ella toda hermosa, estaba guapísima. Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa. A parte mi suegro, te voy a exponer suegro, yo no sabía pero había (puesto) una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, contó sobre la restricción que puso Pepe Aguilar para que Christian y Ángela no convivieran.

Sin embargo, Christian se las ingenió y creó una canción pensada para colaborar exclusivamente con la heredera Aguilar: “Estaba en Miami con Edgar Barrera (compositor) y estaba armando mi disco y le digo ‘Traigo muchas ganas de… te acuerdas de la canción de Rocío Durcal con Juan Gabriel (Déjame Vivir), se me hacía tan divertida cuando estaba niño porque traía ese coqueteo”, declaró sobre cómo inició la composición de la canción Dime cómo quieres, que se convertiría en un éxito de Christian a dueto con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)

Luego de la composición, El Forajido buscó a Pepe Aguilar para proponerle el dueto con su hija: “Yo trataba de disfrazar que me gustaba con ‘Es talento quiero trabajar con ella’. Ya con Edgar, le digo ‘Hagamos esta canción con Ángela, así como la de Rocío Durcal con Juan Gabriel’. Yo sentía como que la historia estaba coqueta, chistosa, divertida… esa canción salió en 15 minutos. Le pregunto primero a mi suegro, ya después procedo a hablar con ella y se armó”.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar (Getty Images)

La canción Dime cómo quieras fue lanzada el 12 de noviembre de 2020 (en plena pandemia) y se posicionó rápidamente en el top de las listas de reproducción.