Noche de fuego, film que competirá en Cannes, estrena tráiler

Noche de fuego, película de la cineasta Tatiana Huezo presentó su primer tráiler.

El avance sigue los pasos de tres niñas que sufren las consecuencias de vivir en un sitio donde ya no hay ley. Ana y sus amigas se ven obligadas a ocultar se feminidad para no ser blanco de los delincuentes que controlan el pueblo en donde vive.

Noche de fuego está basada en la novela Prayers for the Stolen de Jennifer Clement, que muestra a un pueblo rebasado por el narcotráfico y donde ya no hay hombres. Sólo mujeres.

La cinta, primera ficción de la realizadora mexicana Tatiana Huezo, competirá en Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, sección oficial que este año centra su foco en el cine más joven y de autor.

Dieciocho películas, seis de ellas óperas primas, se proyectarán en Una Cierta Mirada, que en 2020, al igual que el certamen, no pudo celebrarse debido a la pandemia y que este año vuelve a la Croisette del 6 al 17 de julio.

Huezo, que tiene 49 años y doble nacionalidad, mexicana y salvadoreña, ganó reputación internacional con su primer documental, El lugar más pequeño, en 2011. Su segundo proyecto, Tempestad (2016), centrado en la violencia mexicana, se llevó el premio Fénix al mejor documental en los premios Goya.

Fuente: Sin Embargo