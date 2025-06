Noche de chicas: Taylor Swift y Selena Gomez se van de fiesta en Nueva York

Las grande amigas se fueron a celebrar juntas que Tay Tay recuperó los derechos de sus primeros seis discos; la cita fue en el Monkey Bar de Nueva York.

Girls night out! Taylor Swift y Selena Gomez dejaron a los novios en casa y se fueron a celebrar juntas que Tay Tay recuperó los derechos de sus primeros seis discos . La cita fue en el Monkey Bar de Nueva York y, sí, todo mundo enloqueció al verlas juntas otra vez.

javascript:void(0)

Taylor Swift y Selena Gomez se van de fiesta en Nueva York

Aunque no es raro ver a Taylor y Selena juntas, este encuentro llamó especialmente la atención por varios motivos. Primero, porque llega justo después de un momento muy importante en la carrera de Taylor: la cantante acaba de recuperar los derechos de los seis primeros álbumes de su carrera, un logro por el que ha luchado desde hace años. Segundo, porque su look de la noche —y los pequeños detalles— dieron de qué hablar.

Taylor, fiel a su estilo elegante pero relajado, eligió un conjunto Gucci con lentejuelas sutiles. Sin embargo, el toque especial fue una pulsera plateada que llevaba en la muñeca izquierda: un diseño sencillo pero muy simbólico, con las letras «TNT», que según reportó InStyle, representa “Taylor and Travis”. Todo apunta a que fue un regalo de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Taylor Swift y Selena Gomez saliendo juntas de Monkey Bar en NY. (Grosby Group)

Selena, por su parte, optó por un look en tonos tierra de la marca Ulla Johnson, con un peinado recogido y maquillaje en tonos nude.

Según reporta The Cut, varias personas que estaban en el lugar notaron gran relación que tienen: se reían y se agarraban de las manos mientras platicaban. Las redes no tardaron en reaccionar, con miles de fans comentando lo mucho que les alegra verlas juntas otra vez: «Una reina apoyando a otra reina», escribieron.

Y mientras ellas cenaban en Nueva York, Travis Kelce estaba en Kansas City en un evento benéfico, pero eso no le impidió mostrar su apoyo. Según Page Six, el jugador de los Kansas City Chiefs le dio «Me gusta» a la publicación de Taylor celebrando la recuperación de sus másters, confirmando que aunque físicamente no estuvo con ella, sí lo hizo moralmente.

Selena And Taylor Swift (Gety Images)

La amistad de Selena Gomez y Taylor Swift

Taylor y Selena se conocieron en 2008, cuando ambas salían con integrantes de los Jonas Brothers. Desde entonces, han vivido juntas rupturas, cambios de carrera, premios y giras. Han tenido épocas más cercanas que otras, pero siempre han dejado claro que su vínculo es fuerte.

“Selena es la amiga más leal que puedes tener”, declaró Taylor en entrevistas anteriores. Por su parte, Selena declaró en 2020 que Taylor “es más que una amiga, es como una hermana”.