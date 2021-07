“No voy a actuar con mi padre manejando lo que uso, digo, hago o pienso”: Britney estalla contra sus ‘haters’ de Instagram

Luego de permanecer en silencio sobre el juicio de la tutela que enfrenta Britney Spears, la cantante utilizó Instagram para afirmar que no actuará mientras su papá siga al frente de su tutela y arremetió contra las personas que criticaron los videos de baile que compartió a través de su perfil.

“Para aquellos que critican mis videos de baile: miren, no voy a actuar en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso. Lo he hecho durante los últimos 13 años. Preferiría compartir videos, SÍ, desde mi sala en lugar del escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano”, escribió Britney Spears.

Junto a una imagen con la frase “acéptame como soy o bésame el culo”, la cantante lanzó un larguísimo alegato en el que dejaba claro su hartazgo hacia quienes se han aprovechado de su situación en el pasado y ahora durante su batalla legal.

La cantante se mostró molesta incluso con su hermana menor, Jamie Lynn Spears, pues aseguró que su “red de apoyo” se ha valido de su éxito para matar sus sueños.

“No me gusta que mi hermana aparezca en una entrega de premios y cante MIS CANCIONES con remixes”, escribe en mayúsculas. “¡Mi supuesta red de apoyo me ha dañado profundamente! Esta tutela ha matado mis sueños… así que todo lo que tengo es esperanza, y la esperanza es lo único en el mundo que es difícil de matar… ¡aunque la gente todavía sigue intentándolo!”.

También se refirió al documental que el diario The New York Times lanzó en febrero en el que se hablaba de la tutela legal y el comportamiento de su padre desde su juventud, cuando comenzó su estrellato. “No me gustó el modo en que los documentales recuperaron momentos humillantes del pasado. Yo ya he superado eso, hace mucho tiempo”, aseguró.

Y pidió a quienes no deseen verla bailar en sus post de Instagram que dejen de seguirla y que “vayan a leer un maldito libro”.

Antes de este mensaje la princesa del pop publicó una imagen con la leyenda : “Nunca ignores a quien te ignoró cuando lo necesitabas ni a quien te ayudó cuando no tuviste ni que pedirlo”, que acompañó con un texto que decía “no hay nada peor que cuando la gente más cercana a ti que nunca te ha mostrado su apoyo publica cosas a la vista de tu situación y habla en tu apoyo… nada peor que eso. ¿Cómo se atreve la gente que más quieres a decir algo, cuando no han echado jamás una mano?”.

Desde 2008 Britney Spears depende de su padre Jamie Spears y de la administradora legal Jodi Montgomery. En junio pasado la cantante solicitó que esa tutela que ha durado 13 años terminara. Para ello pidió elegir a su propio abogado, lo que fue concedido la semana pasada en una segunda audiencia.